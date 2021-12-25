Борьба с вандалами. В Тернополе будут охранять памятник Бандере

За декабрь этого года вандалы уже дважды успели повредить памятник Бандере в Тернополе

Недавно монумент облили красной краской / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция решила вмешаться в ситуацию и взять под круглосуточную охрану памятник Степану Бандере в Тернополе.

Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский в Facebook.

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Он написал, что памятник будут охранять круглосуточно.

В комментарии ZAXID.NET он сказал, что такое решение было принято после обращения областных депутатов к руководству полиции Тернопольской области.

"Охранять постамент будет сборный патруль — работники полиции и бойцы батальона "Тернополь". Еще во время первого нападения на памятник проводнику ОУН мы обращались к руководителю управления полиции в Тернопольской области Александру Богомолу, чтобы он принял все необходимые меры", – сказал Бутковский.

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Между тем в полиции подтвердили, что постамент будут охранять пешие патрули, а Бутковский, со своей стороны, призвал жителей Тернополя присоединиться к ежегодному торжественному шествию по случаю дня рождения Бандеры, который стартует от стадиона имени Шухевича 1 января в 16:00.

Осквернение памятника

14 декабря неизвестные повредили памятник Степану Бандере в Тернополе. Памятник был облит красной краской.

Полиция нашла тех, кто облил краской памятник. Ими оказались двое 21-летних жителей Житомира.

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Ребята облили памятник краской не из-за банального хулиганства, а из-за свои политические убеждения.

А 21 декабря неизвестный забросал памятник яйцами.

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