Суд отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду на Прикарпатье

На скандальном 87-м округе в Ивано-Франковской области победителем ранее объявили Василия Вирастюка от "Слуги народа", однако вчера результаты выборов отменили

Большая палата Верховного суда вечером 1 мая признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк признан победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщил аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев на своей странице в Facebook.

"Пока нет доступа к решению суда для его полного анализа, но политические и правовые последствия уже интригуют", – написал Клюжев.

Как отмечается на сайте ОПОРЫ, такое решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе №87 ЦИК не было обеспечено проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса.

Таким образом Большая палата частично удовлетворила апелляционную жалобу соперника Вирастюка Александра Шевченко на решение ВС от 28 апреля.

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Шевченко не согласился с протоколом ЦИК о результатах выборов в округе и обжаловал этот протокол и действия ЦИК по установлению результатов в ВС. Дополнительно в иске просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты и отправить ОИК 87-го округа на уточнение протокола. 28 апреля ВС Шевченко отказал полностью.

Напомним, 4 апреля ЦИК сообщила, что на 87-м округе победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Согласно обнародованным результатам, он опередил своего ближайшего конкурента, кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко, всего на 749 голосов.

Позже стало известно, что Ивано-Франковский окружной суд признал незаконным решения о пересчете голосов на двух участках 87-го округа.