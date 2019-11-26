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Детективы НАБУ пришли с обыском в Управление львовской полиции

26 ноября, 16:56

Обыск проходит в рамках расследования возможных злоупотреблением властью

Фото: НАБУ / Facebook

Фото: НАБУ / Facebook

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками в помещения Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как сообщили в пресс-центре НАБУ, следственное действие было санкционировано в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны чиновников управления МВД во Львовской области при строительстве жилья для стражей порядка.

Предварительная правовая квалификация возможного преступления – "злоупотребление властью или служебным положением".

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"Расследование детективы НАБУ ведут с июля 2019 года. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", – заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в студии программы "Сегодня" на телеканале "Украина" прокомментировал производства, открытые против него в НАБУ. По словам градоначальника, это расследование не имеет никаких перспектив.

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расследование полиция злоупотребление Львовская область НАБУ обыски САП

Источник: Сегодня

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