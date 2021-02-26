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Дистанционка и КПП на въездах: какая ситуация в красной Ивано-Франковской области

26 февраля, 18:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Городской транспорт будет работать в режиме спецперевозок

С сегодняшнего дня на Прикарпатье действует жесткий карантин. С полуночи прекратили межобластное автобусное сообщение. На въездах и выездах из области работают контрольно-пропускные пункты

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Городской общественный транспорт в Ивано-Франковске будет работать, но в режиме спецперевозок, как это было во время первого локдауна весной в прошлом году.

Видео: Сегодня

Детские сады закрыли, школьников перевели на дистанционное обучение. На въездах и выездах из области работают контрольно-пропускные пункты. Всем, кто приезжает, измеряют температуру и спрашивают о самочувствии.

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"Укрзализныця" также прекратила продажу билетов в Ивано-Франковск. Впрочем, посадку и высадку там осуществляют при условии, что билеты куплены заранее.

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Напомним, в Украине начал действовать адаптивный карантин с делением страны на зоны в соответствием с уровнем эпидемиологической опасности. Подробнее о всех запретах и ограничениях читайте в материале "Сегодня".

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Укрзализныця Прикарпатье кпп красная зона адаптивный карантин

Источник: Сегодня

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