Фонд Рината Ахметова передал новый транспорт врачам Ивано-Франковской области

Медики Ивано-Франковска спасают сотни жизней ежедневно. Раньше врачи вынуждены были приезжать к пациентам на устаревших машинах. Постоянно ремонтировали их, и снова отправляли на вызовы. Масштабного обновления здесь ожидали более пяти лет. Теперь у врачей появился новый транспорт, который вручил им Фонд Рината Ахметова.

"Сегодня" побывали в диспетчерском пункте в Ивано-Франковске. Пункт обслуживает более миллиона человек по всей области. За сутки сюда поступает около полутысячи вызовов. Обращаются с заболеваниями сердца, травмами, обострением ОРВИ.

Мы выехали вместе с бригадой скорой на экстренный вызов в центральном районе Ивано-Франковска. Мужчина получил травмы ноги.

Медики мгновенно оказывают первую помощь и останавливают кровотечение.

"Быстро приехали, я не успела обернуться выйти вниз, как скорая была под дверью", – говорит жена пострадавшего Анна Кабан.

Теперь надо в неподвижном состоянии доставить мужчину к машине. Ранее сделать это было крайне трудно, но сейчас в новой машине есть специальный стул. Он автоматизированный и позволяет зафиксировать тело травмированного пациента. А дальше без проблем человека перекладывают на носилки.

Дороги – еще один из самых актуальных вопросов Ивано-Франковской области.

"Если центральные дороги сделаны, то там, где водители доезжают к селам, там дорог нет почти вообще", – говорит начальник гаража Центра экстренной медицины Юрий Воляна.

Изношенность автопарка скорых в Ивано-Франковске – 70%. Эти машины эксплуатируют более десяти лет, они нуждаются в постоянном ремонте.

"Есть машины с пробегом по 600-900 тыс. км, которым уже выполнялись частично ремонты – это сварочные работы, покрасочные работы. Мы перерабатываем их по 5-6 раз", – говорит Юрий Воляна.

Сейчас в Ивано-Франковской области появились десять новеньких скорых, которые укомплектованы всем необходимым для спасения человеческих жизней. Среди новых автомобилей также – внедорожники, которые уже отправляют в горную местность.

"С такой машиной мы без проблем сейчас доедем на место по вызову", – говорит корреспондентам водитель скорой.

Обновления стало возможным благодаря проекту "200 скорых для Украины", реализованному по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова.

"Это хорошая такая идея, автомобили класса В и С, такие как этот автомобиль, очень нужны в нашей работе, они облегчают нам значительно работу", – говорит врач Виталий Катрич.

Это уникальный проект по масштабу и по срокам. Современные европейские машины помогут в предоставлении качественной неотложной помощи людям по всей Украине. Около трех тысяч населенных пунктов будут обслуживать автомобили, которые передал Фонд Рината Ахметова.

"Пополнение автопарка улучшит оказание медицинской помощи. Мы, безусловно, благодарны", – говорит заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Ивано-Франковского областного совета Ярослав Тимчук.

Ежегодно новенькие скорые смогут спасать миллион человеческих жизней.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помогает пенсионерке из Красногоровки Донецкой области, которая живет одна во всем подъезде.

Также мы писали, как Фонд Рината Ахметова помог услышать мир двухлетнему Даниилуиз села Мартовое Харьковской области.

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