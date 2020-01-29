Фонд Рината Ахметова помогает жителям Золотого

На минувшей неделе в Луганской области под огнем оказались прифронтовые Орехово и Новотошковское, хутор Вольный – вблизи Золотого. А в самом городе в последнее время снарядами повредило три жилых дома. Взрывы там слышны почти каждый день даже в отдаленных районах.

В пятой школе Золотого учатся триста учеников, как и в мирное время. Вот только дорога в заведение пролегает вблизи линии соприкосновения.

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Привыкнуть к такому невозможно. Каждая минута тишины и покоя – большая ценность. Только если нет взрывов, дети могут сосредоточиться, а учитель – привлечь их внимание к школьной доске.

"Взрывы слышны каждый день, но учебный процесс в школе продолжается в течение всех этих шести лет", – говорит Валентина Павловская, учительница начальных классов золотовской школы №5.

Следующий урок – минная безопасность. Эти знания могут в любой момент спасти жизнь. Даже первоклассники здесь знают, что о таких опасных находках нужно срочно сообщить взрослым.

До 2014-го года в черту города входили шесть поселков, теперь они разделились. Один из них – Золотое-5 – на неподконтрольной территории. Есть жилые дома в ста метрах от линии фронта. Но и в отдаленных районах также слышны взрывы. Во дворах до сих пор остатки снарядов.

"Каждую ночь ложишься и не знаешь: встанешь ты или не встанешь. Когда он прилетит? Сейчас, завтра ...", – делится местная жительница Александра Каракачан.

Во двор одного из домов попали двенадцать раз. Здесь все усеяно осколками. Мимо разрушенного дома ежедневно ходит первоклассница Вероника Рыжкова. С уроков девочку всегда встречает мама. Живут на полностью разбитой улице. Ни парков, ни скверов, ни детских площадок. А если бы и были, гулять на улице опасно. Почти все время Вероника с братьями прячутся дома.

Из-за боевых действий многие выехали из Золотого. Семья Рыжковых – последние жители этого дома.

Еще несколько человек держатся в соседних домах. Родные Ольги Васик уехали. Женщина очень скучает по трехлетней правнучке, с которой виделась всего несколько раз.

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Молодежь разъехалась, а пожилые люди вынуждены сами о себе заботиться. Из-за стрессов у Ольги болит сердце, отказывают ноги.

Муж всегда рядом. Они вместе уже 46 лет. О счастливых мирных время им напоминают только фотографии. На них они молоды, здоровы и счастливы.

"Думали, пойдем на пенсию, отдохнем, а все получилось совсем не так. Нищие стали", – делится женщина.

"Никаких условий. Вода на улице, а печка угольная, углем топим", – говорит ее супруг.

На продукты денег не остается, как и у многих людей. Выживают благодаря гуманитарной помощи.

"Ринат Ахметов с самого начала помогал и он все время нас не забывает. Большое-большое ему спасибо", – говорит Ольга Васик.

Только за один приезд Фонд Рината Ахметова выдает в Золотом более двух тысяч наборов выживания. Продукты получают дети, люди с инвалидностью, пожилые, малообеспеченные и многодетные семьи.

"Вдоль линии соприкосновения люди пережили ужаснейшие события: обстрелы, ранения, гибель родных и близких. Закрылись предприятия, и многие семьи остались без средств к существованию. Фонд Рината Ахметова шестой год помогает выжить мирному населению Донбасса. Благодаря помощи Рината Ахметова удалось спасти более миллиона жизней", – отмечает Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

За время вооруженного конфликта на Донбассе мирные жители получили более 12 миллионов продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

"Благодарим его очень. Всегда вспоминаем такого человека, потому что кроме него нам никто ничего не помогает", – делится Неля Тигеева, жительница Золотого.

"Все люди благодарят за то, что он нас не забывает", – отмечает Александра Каракачан.

Семья Рыжковых тоже получает продуктовые наборы. Особенно радуются маслу и муке – теперь мама сможет испечь что-то вкусное. Вероника ждет угощение с любимицей Лаки на руках. И, как и ее одноклассники, надеется на то, что очень скоро будет учиться под мирным небом.

В феврале помощь Рината Ахметова доставят жителям 37 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 19 000 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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