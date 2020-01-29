Фонд Рината Ахметова помог двухлетнему мальчику услышать мир

С первых дней от рождения мальчик борется с тяжелыми заболеваниями

Более 50 тысяч тяжело больных людей получили адресную помощь от Фонда Рината Ахметова только за последние пять лет. Направление "Адресная помощь" – одно из первых в работе Фонда. Это – поддержка "здесь и сейчас", которая уже 14 лет является спасением для тысяч семей. Особенно, когда речь идет о жизни и здоровье детей. Среди тех, кому протянули руку помощи – двухлетний Даниил из села Мартовое Харьковской области.

Вместе с мамой Даниил пытается выполнить упражнения.

"Ножки у нас ничего, а вот голову до сих пор не держит", – говорит о сыне мама Даниила Наталья Помиляйко.

С первых дней от рождения мальчик борется за жизнь.

"На вторые сутки я прихожу, мне говорят – "если ребенок до утра доживет, это хорошо. То есть, у него была двухсторонняя пневмония", – вспоминает мама Даниила о пережитом в дни после рождения сына.

Кроме детского церебрального паралича, каждый раз появлялись новые диагнозы.

"Была анемия, желтушка, он не набирал вес, ставили ему дистрофию третьей степени", – говорит Наталья Помиляйко.

Недавно врачи обнаружили тяжелую патологию – тугоухость четвертой степени. Медики настаивали: нужны слуховые аппараты. Деньги на дорогостоящие устройства у семьи катастрофически не хватало.

"На реабилитацию необходимо 25-30 тыс. грн., ребенку таком минимум нужно четыре раза в год", – рассказывает о необходимых тратах мама Даниила Наталья Помиляйко.

Родителям посоветовали обратиться к благотворителям. Ребенку помог Фонд Рината Ахметова. И вот – Даниилу установили слуховые аппараты.

"Супермощные, современные, цифровые, многоканальные, несколько программ настроек", – говорит об устройствах сурдопротезистка Виктория Смирнова.

Одно из самых масштабных направлений Фонда – "Адресная помощь" – стартовало в январе 2006 года.

"Это поддержка по принципу "здесь и сейчас", поддержка людей, попавших в критическую жизненную ситуацию. Это помощь с операциями, в приобретении лекарств. Особенно, когда речь идет о жизни и здоровье детей. С 2014 года адресную помощь получили более 50 тыс. украинцев. В том числе – более 6,4 тыс. детей", – говорит руководитель программ Фонда Рината Ахметова Екатерина Терзиева.

Помощь Рината Ахметова получают дети с пороками сердца и проблемами слуха, проводится психологическая и физическая реабилитация для пострадавших в Донбассе.

"Большое спасибо Фонду Рината Ахметова, лично ему, за то, что помогает таким семьям, деткам. Для нас это очень большая помощь и, честно, побольше бы таких людей, которые действительно понимают", – говорит мама Даниила Наталья Помиляйко.

Даниил слышит первые звуки, а его мама верит, что жизнь ребенка улучшится.

"Мы пойдем, будет разговаривать, и мама услышит долгожданное "мама", – говорит жительница села Мартовое Харьковской областиНаталья Помиляйко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помогает переселенцам из Тошковки Луганской области.

Также Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми.

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