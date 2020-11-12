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До последнего помогали лечить больных: во Львовской области от COVID-19 умерли супруги-медики

12 ноября, 13:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Врачи более трех недель боролись за их здоровье

Двое врачей Сокальской районной больницы во Львовской области – супруги Анна и Богдан Городенчук – скончались от COVID-19.

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Об этом сообщил главврач медучреждения Роман Швед на своей странице в Facebook в четверг, 12 ноября.

"До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь! Вчера остановилось сердце Богдана Ярославовича, сегодня Анны Николаевны... Поверить невозможно... Светлая и вечная память!" – написал Швед.

Фото: facebook.com/neoradioua

Фото: facebook.com/neoradioua

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Кроме того, местная радиостанция сообщает, что Анна Богдановна работала заведующей гинекологического отделения, а ее муж Богдан Ярославович – заведующим лаборатории. За их здоровье более трех недель боролись львовские врачи.

Ранее мы сообщали, что во Львове от осложнений от коронавируса умер врач. Врач отдал служению людям всю свою жизнь. Более 45 лет работал в оперативно-диспетчерской службе Львовского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф.

Также напомним, власти Львова не поддерживают карантин выходного дня. Мэр города призвал граждан не проводить массовые мероприятия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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медики врачи Львовская область коронавирус
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