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Вирастюк не победит? Шевченко делает шаг к непризнания довыборов

8 апреля, 21:09

Виктория Барановская Виктория Барановская

Суд отклонил один из исков о непризнании результатов

В Ивано-Франковске Окружной административный суд отменил постановление ОИК №87 о признании выборов недействительными на избирательном участке №260515 в селе Парище. Там победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

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Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Суд определил, что в списки избирателей для голосования по месту пребывания были включены 51 человек, 49 из них получили бюллетени. Касательно 25 из них в ОИК были сомнения в правомерности их включения в список избирателей.

Кроме того, других 26 избирателей, включенных в выписку из списка, нельзя включать в общее число избирателей.

Таким образом, согласно данным "ОПОРЫ", количество избирателей, включенных в выписки из списка неправомерно, составляет менее 5%. Общее количество получивших бюллетени на участке – 565.

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"Поэтому никаких оснований признавать голосования на участке недействительным в ОИК №87 не было", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что это уже второй подобный прецедент.

Напомним, что по результатам подсчета 100% бюллетеней победил Василий Вирастюк, он набрал 31,25% голосов избирателей, а его оппонент от партии "За будущее" Александр Шевченко набрал 29,69%. Именно Шевченко сейчас пытается обжаловать результаты.

Ранее мы сообщали, что Центральная избирательная комиссия отложила объявление окончательных результатов довыборов в Верховную Раду в избирательном округе № 87 на Прикарпатье до решения судов.

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выборы суд Ивано-Франковск результаты выборов
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