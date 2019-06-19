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ДТП на Волыни: семеро пострадавших и погибший иностранец

19 июня, 13:07

На трассе столкнулись микроавтобус и легковушка

Фото: Нацполиция

В Волынской области сегодня около восьми утра, на автодороге сообщением "Киев – Ковель – Ягодин", возле села Уховецк Ковельского района автомобиль Fiat Ducato столкнулся с легковушкой Citroen C4. В ДТП один человек погиб, семеро пострадали.

Предварительно полицейские выяснили, что за рулем автомобиля Fiat Ducato находился 45-летний житель Маневицього района. Водитель, вероятно, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Citroen C4, под управлением 67-летнего гражданина Республики Польша. Иностранец погиб на месте ДТП, телесные повреждения получила также и 68-летняя пассажирка этого транспортного средства, тоже гражданка Республики Польша.

Пострадали шестеро пассажиров автомобиля Fiat Ducato, среди которых трое детей 16, 14 и 6 лет. Все они жители Маневицкого района.

На месте работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Волынской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, недавно в Хмельницкой области произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в котором один человек погиб и трое получили травмы.


Ранее "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Также мы писали, что в Украине  намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах.

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Тег авария, ДТП, Волынь, иностранец

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Сегодня

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