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ДТП в Хмельницкой области: погибли двое взрослых и ребенок

31 мая, 15:27

Жертвами аварии мать и ее трехлетний ребенок

Работники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, что произошло возле с. Колыбаевка Каменец-Подольского района, в котором погибли двое взрослых и ребенок.

Авария произошла сегодня, 31 мая, около часа дня. На подъезде к селу столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Aveo и грузовик MAN. В результате ДТП три человека из легковушки погибли на месте происшествия. По предварительным данным среди погибших – мать с трехлетним ребенком.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области.

Ранее во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег авария, ДТП, погибшие, хмельницкая область

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