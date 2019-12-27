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Духовой рекорд: в Ивано-Франковске одновременно заиграли полторы сотни трембит

27 декабря, 10:55

В мероприятии участвовали как опытные музыканты, так и новички, впервые взявшие в руки инструмент

В Ивано-Франковске одновременно заиграли почти полторы сотни трембит и карпатских рогов. Рекорд устанавливали не только профессиональные музыканты, но и рядовые жители.

Такого количества трембит в центре Ивано-Франковска еще не было. Музыкальные инструменты сюда свозили со всей Украины. Сейчас они в руках медиков, государственных служащих и даже – патрульных. Некоторые трембиту держали впервые. Некоторые научились играть только на репетициях, предшествовавших рекорду.

"Учились правильно извлекать звуки трембитные, чтобы полноценно потрембитать. Кому-то труднее, кому-то сложнее, но у всех получилось", – рассказывает Миша Адамчак, инициатор рекорда.

Николай Стринадюк – профессионал. Устанавливать рекорд приехал из Верховины. Горный музыкант на трембите играет уже не первый год. Товарищ Николая, Василий, эти музыкальные инструменты производит. Дело, говорит, нелегкое и длительное. Ведь делают трембиты только из елей, в которые ударила молния.

"Эти деревья, так как они пробиты звуком от Бога", – объясняет мастер.

Инструменты служат не только музыкантам. Это древний способ перекликаться в горах.

Андрей Васильев, трембитар:

"Трембита в горах – это была первая мобилка. Еще iPhone не придумали, а гуцулы уже трембиту имели".

Среди участников рекорда – немало женщин. Большинство из них держат упрощенный вариант трубы. Трембиту издавна считают мужским инструментом. Женщинам сегодня раздали вот по такому карпатскому рогу. Он легче и удобнее. Поэтому и правильно сыграть на таком проще.

Иванна Баворовских, участница рекорда:

"Надо правильно сложить губы, чтобы была правильная подача, правильный диапазон – и тогда мы получим правильный звук".

Несколько минут на подготовку – и рекорд по самому массовому звучанию требмит есть. До сих пор трембитовым рекордсменом считали соседнее Закарпатье. Там одновременно звучали 56 традиционных труб.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинцы с пересаженными органами покорили Говерлу. 28 бывших пациентов, которые сейчас живут с донорскими почками, печенью и сердцами установили национальный рекорд Украины.

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Ивано-Франковск гуцулы трембита музыкальные инструменты рекорд Украины

Источник: Сегодня

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