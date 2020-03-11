Эксперимент в Ровно: родителям учеников моментально приходят сообщения об оценках

В учебно-воспитательном комплексе №2 города Ровно тестируют экспериментальный сервис успеваемости. Родителей подключили к программе "Электронный дневник". И теперь они знают не только об оценках детей, но и о прогулах занятий.

"Сегодня" видели, как работает программа.

"Если ученик отсутствует, то нажимаем "отсутствует". И сообщение сразу же приходит родителям", – объясняют корреспондентам "Сегодня" в школе.

Такой сервис во второй школе назвали "Электронным дневником". Доступ получили учителя и родители – как первоклашек, так и старшеклассников.

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Эксперимент с электронным дневником продолжается в этой школе две недели. В мобильном приложении зарегистрировались почти все родители.

У преподавателей – специальные планшеты. Поэтому легко заходят в программу, где есть информация о всех классах, и об успешности каждого ученика.

"Родители говорят: "Мы не знаем, что в школе делается". А так сразу – оценка, и сразу – сообщение. Родители видят всю ситуацию по своему ребенку", – говорит учитель информатики Николай Парфенюк.

Реакция школьников – неоднозначна. Те, кто любит прогуливать, больше не смогут обманывать родителей. А у добросовестных учеников – будет еще больше возможностей.

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"Нравится, потому что ты следишь за успеваемостью, смотришь домашние задания, если не записал. Можешь посмотреть, какие у тебя уроки", – говорит школьница Анастасия Суховецкая.

У родителей в телефоне появилось специальное приложение. В любой удобный момент можно посмотреть успеваемость своего ребенка.

"Когда ребенок пропускает, уважительная причина, болеет, много пропусков, мы видим домашнее задание. Учителя пишут, и мы видим, как ребенку работать, что пропустили, что сделать", – говорит мама ученика Людмила Олейник .

Электронный дневник – пилотный всеукраинский проект столичной компании. Разработчик бесплатно предоставил планшеты – один на каждый класс. Эксперимент продлится до конца учебного года. Тогда, по словам директора заведения, будут решать, как оплачивать услуги. Хотя уже большинство родителей готовы платить за сервис, потому что чувствуют его эффективность.

"Это контроль и коммуникация. Там есть сообщения, и родители быстрее реагируют, быстрее находят классного руководителя", – объясняет директор НПК №2 Андрей Нагорный.

Сервис также проходит испытания в школах Сум, Львова и Черкасс. Вводить ли "электронный дневник" во всех заведениях Ровного – будут решать в управлении образования. Там пока продолжаются переговоры с разработчиками, а от педагогов ждут заключения о результатах эксперимента.

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