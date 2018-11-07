Еще одна область отказалась от "русскоязычного культпродукта"

Сегодня, 00:47

Мораторий будет действовать до момента полного прекращения оккупации территории Украины

te-rada.org
te-rada.org

В Тернопольской области запретили использование русскоязычного культурного продукта. Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольского облсовета.

"Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также депутаты решили отметить 90-летие создания ОУН и объявить 2019 годом ОУН в области.

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Как сообщалось ранее, депутаты Львовского областного совета на сессионном заседании 18 сентября приняли решение о введении моратория на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" на территории области. Кроме этого, запрет на использование русскоязычного культурного продукта поддержали в Житомирской области.

Ранее мы сообщали, что 19 октября депутаты Херсонского городского совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального

Стоит добавить, что украинский язык вошел в ТОП-10 наиболее употребляемых в Европе. А еще в тройке лидеров оказались русский, немецкий и французский языки, которые являются наиболее широко употребляемыми среди населения Европы.
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Источник:

"Сегодня"

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