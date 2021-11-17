Есть все шансы. Львовская область может выйти из красной зоны

В Украине есть ряд регионов, в которых уменьшился процент заболеваемости COVID-19

Во Львовской области показатели заболеваемости начали снижаться / Фото: Коллаж: Сегодня

COVID-заболеваемость во Львовской области медленно начала идти на спад. Таким образом, регион может выйти из красной зоны адаптивного карантина через две недели.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Орест Чемерис во время брифинга.

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В области снизилось количество новых COVID-случаев. Кроме этого, в последнее время в регионе наблюдается незначительный спад госпитализаций COVID-больных и вызовов скорой помощи к таким пациентам.

"Заболеваемость коронавирусной инфекцией во Львовской области медленно начала идти на спад. Поэтому уже через две недели область имеет все шансы выйти из красной зоны в условиях соблюдения карантинных ограничений, а также проведения вакцинации", – сказал Чемерис.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.

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Также за прошлые сутки:

госпитализированы – 4 468 человек;

летальных исходов – 769,

выздоровели – 20 211 человек.

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 1609 случай;

Винницкая область – 733 случая;

Волынская область – 731 случаев;

Днепропетровская область – 1675 случаев;

Донецкая область – 1032 случаев;

Житомирская область – 456 случаев;

Закарпатская область – 344 случая;

Запорожская область – 1087 случаев;

Ивано-Франковская область – 642 случая;

Киевская область – 1069 случаев;

Кировоградская область – 131 случаев;

Луганская область – 328 случаев;

Львовская область – 721 случаев;

Николаевская область – 950 случаев;

Одесская область – 1504 случаев;

Полтавская область – 1168 случаев;

Ровенская область – 738 случая;

Сумская область – 385 случаев;

Тернопольская область – 367 случаев;

Харьковская область – 639 случаев;

Херсонская область – 337 случаев;

Хмельницкая область – 803 случая;

Черкасская область – 721 случая;

Черновицкая область – 199 случаев;

Черниговская область – 299 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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