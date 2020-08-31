Українська
$ 27,48
32,73
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

"Это несправедливо": депутаты "красного" Ивано-Франковска обратились к Зеленскому и Степанову

31 августа, 13:00

Руслан Ровик Руслан Ровик

Депутаты назвали внесение города в "красную" зону нарушением конституционных прав

В Ивано-Франковске, который ранее был внесен в "красную" карантинную зону, депутаты городского совета собрались на внеочередную сессию. Было принято обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Максима Степанова.

Реклама

Как сообщает Galka, депутаты призвали пересмотреть методику введения карантина, чтобы сохранить права и свободы граждан.

"Ивано-Франковск был отнесен к "красной" зоне, что создало напряжение среди жителей. Это решение нарушает конституционные права франковцев", – говорится в обращении, которое зачитал депутат Сергей Палийчук.

Также в документе указано, что, изучая данные о распространении коронавируса и зонировании, показатель заполненности коек в больницах не может быть объективным, поскольку больницы Ивано-Франковска принимают людей и из района, и из других областей.

"Это несправедливо, по такому делению Коломыя, Калуш, Ивано-Франковск всегда будут в "красной" зоне, потому что у нас всегда будет лечиться большое число людей. Указанные показатели не соответствуют здравому смыслу", – заявил мэр города Руслан Марцинкив.

В тренде
В День шахтера премьер-министр спустился под землю (фото)
Реклама

Тем временем, горсовет планирует обжаловать решение о "красном" Ивано-Франковске в Киевском окружном суде.

Напомним, ранее на площади перед Ивано-Франковской областной государственной администрацией собралась акция протеста, в которой приняли участие сотни людей. Они требовали не оставлять их без работы и не вводить дистанционное обучение в школах.

Ранее мы сообщали, что в Украине действие адаптивного карантина продлили до 31 октября включительно.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ивано-Франковск карантин Владимир Зеленский обращение Максим Степанов Руслан Марцинкив красная зона
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Буковине снова прошел
На Буковине снова прошел "карантинный" протест: люди перекрыли дорогуЗапад
Во Львове избили мужчину, оскорблявшего украинцев (видео)
Во Львове избили мужчину, оскорблявшего украинцев (видео)Запад
"Голодный карантин" в Черновцах вынудил срочно собирать облсоветЗапад
Несмотря на смягчение карантина: в Черновцах перестали ходить троллейбусы
Несмотря на смягчение карантина: в Черновцах перестали ходить троллейбусыЗапад
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурамиУкраина
В Черновцах снова протестуют против
В Черновцах снова протестуют против "красной" зоны (фото)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять