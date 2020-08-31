"Это несправедливо": депутаты "красного" Ивано-Франковска обратились к Зеленскому и Степанову

В Ивано-Франковске, который ранее был внесен в "красную" карантинную зону, депутаты городского совета собрались на внеочередную сессию. Было принято обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Максима Степанова.

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Как сообщает Galka, депутаты призвали пересмотреть методику введения карантина, чтобы сохранить права и свободы граждан.

"Ивано-Франковск был отнесен к "красной" зоне, что создало напряжение среди жителей. Это решение нарушает конституционные права франковцев", – говорится в обращении, которое зачитал депутат Сергей Палийчук.

Также в документе указано, что, изучая данные о распространении коронавируса и зонировании, показатель заполненности коек в больницах не может быть объективным, поскольку больницы Ивано-Франковска принимают людей и из района, и из других областей.

"Это несправедливо, по такому делению Коломыя, Калуш, Ивано-Франковск всегда будут в "красной" зоне, потому что у нас всегда будет лечиться большое число людей. Указанные показатели не соответствуют здравому смыслу", – заявил мэр города Руслан Марцинкив.

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Тем временем, горсовет планирует обжаловать решение о "красном" Ивано-Франковске в Киевском окружном суде.

Напомним, ранее на площади перед Ивано-Франковской областной государственной администрацией собралась акция протеста, в которой приняли участие сотни людей. Они требовали не оставлять их без работы и не вводить дистанционное обучение в школах.

Ранее мы сообщали, что в Украине действие адаптивного карантина продлили до 31 октября включительно.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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