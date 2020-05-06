Феномен коронавируса на Закарпатье: болезнь "не заметила" один из районов

В Закарпатской области, на территории Межгорского района, обнаружили необычный феномен – там не обнаружили ни одного случая заболевания коронавирусом.

Для исследования ситуации в эту гористую местность выехала группа эпидемиологов Министерства здравоохранения, сообщила директор областного лабораторного центра Минздрава Галина Ситник.

"Нам самим интересно, в чем феномен Межгорского района, где до сих пор не обнаружено ни одного случая заболевания … Медики проверят, как и правильно ли работают мобильные бригады в районе, которые отбирают образцы, как проходит тестирование и выполняют ли карантинные меры в районе", – заявила она.

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По словам медика, мобильная группа планирует отобрать образцы людей из этого района, и привезти их для исследования в Ужгород.

"Мы не связываем ситуацию с нулевыми случаями коронавируса в Межгорском районе с отсутствием тестирования. Ведь в лабораторный центр Минздрава в Ужгороде доставляли образцы из Межгорья, однако все результаты ПЦР-тестов были негативными", - заявила директор лабцентра.

Ситник добавила, что анализировала ситуацию с другими районами области, граничащими с Межгорским – в Воловецком зафиксировали семь случаев, в Свалявском – пять. В то же время, низкий уровень заболеваемости отмечен и в горных районах Львовской области – Турковском и Сколовском.

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Между тем, в крупнейших районах Закарпатья заболели сотни людей: в Ужгороде и районе – 205 и 78 случаев соответственно, в Мукачево – 81, а в Мукачевском районе – 45.

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Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 5 мая в стране было зафиксировано 12 697 случаев заболевания COVID-19. Из них на Закарпатье болезнь нашли у 546 человек.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 316 человек.

О том, сколько в Украине стоят похороны человека, умершего от коронавируса, – смотрите в сюжете "Сегодня":

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