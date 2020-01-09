Фонд Рината Ахметова обеспечил современным медтранспортом отдаленный карпатский район

Помощь была передана в рамках масштабного проекта "200 скорых для Украины"

Врачи амбулатории села Космач Ивано-Франковской области раньше часами пешком добирались до больных, чтобы оказать им первую помощь – многие из пациентов проживают в труднодоступных горных районах. Полное бездорожье не позволяет использовать машину.

Все изменилось после получения мощного внедорожника в рамках уникального проекта "200 скорых для Украины". У медиков появились новые возможности. Свидетелями того, как новый транспорт помогает врачам Космача, стали корреспонденты "Сегодня".

В больнице – обычный день семейного врача. У кабинета – очередь, а впереди еще выезды на вызовы. Космацкая амбулатория обслуживает три населенных пункта.

"Если ехать в какому-нибудь проселку, то летом еще где-то до половины дороги можно доехать. А если плохие погодные условия, дождь или снег, то, конечно, добраться не было возможности, то есть, подъезжали куда могли и, бывало, что час-полтора нужно было идти в одну сторону на вызов", – вспоминает директор Космацкой амбулатории Юрий Костюк.

Но теперь ходить к пациентам пешком больше нет необходимости. Ведь благодаря масштабному проекту "200 скорых для Украины" амбулатория получила новую машину – мощный внедорожник, который, действительно, способен помочь оказать первичную помощь.

"Здесь есть у нас кислород, дефибриллятор – на случай остановки сердца, у нас этого не было. И не знаю, когда бы оно у нас появилось. Теперь мы можем сразу в машине оказать неотложную помощь", – говорит семейный врач Космацкой амбулатории Елена Поляк.

Проект воплощают по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова.

"Большое спасибо президенту Владимиру Зеленскому и Ринату Ахметову за то, что они совместно сделали такой проект. Это сохранит и спасет не одну человеческую жизнь", – говорит директор Космацкой амбулатории Юрий Костюк.

Медики скорой в присутствии журналистов "Сегодня" засекают время, за которое добираются на один из вызовов. За окном машины – живописные пейзажи, чистый воздух, но при этом – полное бездорожье.

Однако водитель восхищается возможностям автомобиля. К домику посреди Карпат приехали на удивление быстро.

"Все зависит от машины. С такой машиной без проблем доезжаем на место, на вызов. Она по характеристикам бесподобна", – говорит водитель скорой.

"Вот, прошло 20 минут, и мы уже на месте", – подытожил директор амбулатории Юрий Костюк.

65-летняя Прасковья Гаврищук ждет помощи. Говорит: сама бы в больницу никак не добралась.

"Мне плохо, у меня голова кружится, сердцебиение", – говорит медикам женщина.

Врач успокаивает ее и начинает обследование.

"У нас есть портативный кардиограф, благодаря которому мы можем делать кардиограмму Вам на дому, и не надо будет ездить в больницу", – объясняет женщине Юрий Костюк.

С современным оборудованием качество оказания медицинской помощи значительно улучшилась.

"Очень большая благодарность Ринату Ахметову и врачам, что они о нас беспокоятся, о таких пожилых людях. Потому что нам тяжело отсюда добираться", – говорит Прасковья Гаврищук.

Уже через год после начала работы проекта 200 скорых, которые разъехались по регионам Украины, смогут спасти более миллиона человеческих жизней.

Проект "200 скорых для Украины" реализован по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

"Благодарю Вас за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачи 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и искренней душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно", – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам государственных учреждений здравоохранения такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

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