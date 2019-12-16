Фонд Рината Ахметова получил благодарность президента Украины

Проект реализован на самом высоком уровне, отметил Зеленский

/ Фото: president.gov.ua

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"200 скорых для Украины" – первый в стране проект такого масштаба, – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Проект Фонда Рината Ахметова "200 скорых для Украины" реализован на высоком профессиональном уровне. Об этом говорится в письме президента Украины Владимира Зеленского, направленном в адрес Фонда.

"Благодарю Вас за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачи 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад", – говорится в письме.

/ Фото: fdu.org.ua

Владимир Зеленский отметил:

"Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и искренней душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно".

Напомним, 10 декабря в Киеве состоялся финальный этап национального проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова. 30 уникальных спецавтомобилей на базе внедорожника Toyota Land Cruiser, оборудованные по последнему слову медицинской техники, отправились спасать жизни в труднодоступных и удаленных регионах Украины.

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