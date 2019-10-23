Фонд Рината Ахметова обеспечил современным транспортом медиков в Волынской области

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В приграничный район Волынской области, где медики до сих пор работали на старых УАЗах, которые ломались и глохли на пути к пациентам, а некоторые машины почти 20 лет ездили без передышки, передали современный автомобиль скорой помощи.

Медики показали корреспондентам "Сегодня" один из автомобилей, на котором им приходилось выезжать к своим пациентам.

"Это наш автомобиль, ветеран, старейший из нашего автопарка", – рассказал фельдшер выездной бригады Юрий Вавринчак.

Обшивка в салоне отваливается, на кузове – ржавчина. За 19 лет работы в экстренной медицине УАЗ довольно ощутимо износился.

"Проблема в том, что здесь стать невозможно стоять в полный рост, неудобно в дороге какие-то манипуляции проводить", – говорит фельдшер Юрий Вавринчак.

Пункт пропуска в Польшу – за 30 км от города Любомль. Когда на пункте собираются огромные очереди, количество вызовов возрастает, но, увидев старый УАЗ, от госпитализации иногда отказываются, особенно иностранцы.

"Были моменты, когда УАЗ приезжал на пункт пропуска, некоторые люди не хотели даже внутрь заходить. У них были квадратные глаза: как такие машины ездят?" – вспомнил фельдшер.

Но у местных жителей и врачей появились хорошие новости: у них обновился автопарк.

"Сейчас мы приезжаем такой машиной, как и у них, иностранцев", – отметила старший фельдшер Алина Трофимович.

Журналисты "Сегодня" стали свидетелями одного из первых выездов новой скорой. Во время пересечения границы стало плохо мужчине. Вызвали скорую.

"А теперь расскажите, что произошло?" – спрашивают мужчину медики. – Ну, стояли в очереди, стала голова кружится", – рассказал пациент Владимир Осийчук.

Мужчина удивился, когда к нему на помощь приехала современная машина со всей необходимой техникой. Такой транспорт врачи называют реанимацией на колесах.

"Здесь есть дефибриллятор, кардиограф, у нас есть новые носилки – очень удобные", – отметила женщина.

Пациенту измеряют давление и пульс, дают лекарства. Владимир чувствует себя лучше.

"Автомобиль хорош тем, что в нем есть все необходимое оборудование для полноценной работы, и для того, чтобы оказать помощь пациенту в полном объеме", – объясняет Алина Трофимович.

Эта машина куплена на средства и по личному решению Рината Ахметова, в ответ на инициативу президента Украины Владимира Зеленского.

"Это очень хороший поступок президента Владимира Зеленского и Рината Ахметова. Это очень хорошо, молодцы. Большое спасибо им!", – уверен пациент Владимир Осийчук.

Станция скорой помощи в Любомле обслуживает почти 40 тысяч жителей города и соседних сел. Благодаря проекту "200 скорых для Украины" новенькие машины получают небольшие города и сельские общины во всех областях страны.

"Мы очень благодарны за этот подарок Фонду Рината Ахметова и самому ему, очень благодарны за это", – говорит старший фельдшер Алина Трофимович.

За один только год после начала своей работы 200 "скорых" спасут миллион человеческих жизней.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

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