"200 "скорых" для Украины" Фонда Рината Ахметова: карта спасения

/ Фото: fdu.org.ua

В начале июля Фонд Рината Ахметова начал реализацию масштабного проекта "200 "скорых" для Украины" по личному решению Учредителя Фонда Рината Ахметова. В рамках проекта учреждениям здравоохранения во всех регионах страны уже передано 57 новых, специально оборудованных автомобилей. Каждый из них – настоящая реанимация на колесах с дефибриллятором, кислородными аппаратами, приборами для измерения глюкозы в крови, электрокардиографом, оксиметром и целым рядом другого необходимого оборудования. Еще 143 автомобиля до конца года поступят на службу врачам и пациентам.

"200 "скорых" от Рината Ахметова за год позволят врачам совершить более миллиона выездов и спасти более миллиона человеческих жизней. Это один из медицинских проектов Фонда Рината Ахметова, направленных на помощь и спасение жизней в буквальном смысле. Это современные автомобили, оборудование которых ни в чем не уступает скорым частных клиник. Фонд бы очень хотел, чтобы людям не нужно было вызывать скорые. Но еще больше мы хотим, чтобы в критические моменты скорая приезжала со всем необходимым и за считанные минуты", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

/ Фото: fdu.org.ua

Проект "200 скорых для Украины" до конца года будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи. Среди 143 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче учреждениям здравоохранения, есть не только Peugeot и Citroen, но и Toyota Land Cruiser 150, предназначенные для самых труднодоступных населенных пунктов.

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