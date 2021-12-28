Фото дня. В Мукачево сделали необычную фигуру из снега

В Мукачево из снега сделали необычную фигуру. Фотографии в соцсети выложили местные жители.
Об этом пишет mukachevo.net.
Детали
"Снеговик – Моби Дик 90-го левела. Набережная парка Кузьмы Скрябина. Как по мне – мега круто", – подписала автор фото.
Далее по теме
Авторов необычной фигуры никто не знает. Ее сделали в виде рыбы.
Погода в Украине
Завтра, 29 декабря, в Украине прогнозируют снег, дождь и гололед.
"Циклон будет покидать нашу территорию, поэтому осадки прекратятся в большинстве областей", – добавила синоптик.
Снег и мокрый снег завтра еще удержится в восточной части и на Сумщине, а также будет снежить в Карпатах. На дорогах повсюду скользко.
Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -8 градусов, а вот на востоке потеплеет. Там столбики термометров покажут от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Читайте также
- В Одессе 40 минут из-за погодных условий не мог приземлиться самолет из Турции.
- На днях Карпаты засыпало снегом. На высокогорье из-за метели была плохая видимость.