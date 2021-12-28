Фото дня. В Мукачево сделали необычную фигуру из снега

Авторов необычной фигуры никто не знает

Фигуру сделали в форме рыбы / Коллаж "Сегодня"

В Мукачево из снега сделали необычную фигуру. Фотографии в соцсети выложили местные жители.

Об этом пишет mukachevo.net.

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Детали

"Снеговик – Моби Дик 90-го левела. Набережная парка Кузьмы Скрябина. Как по мне – мега круто", – подписала автор фото.

Авторов необычной фигуры никто не знает. Ее сделали в виде рыбы.

Необычная снежная фигура. Фото: mukachevo.net

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Погода в Украине

Завтра, 29 декабря, в Украине прогнозируют снег, дождь и гололед.

"Циклон будет покидать нашу территорию, поэтому осадки прекратятся в большинстве областей", – добавила синоптик.

Снег и мокрый снег завтра еще удержится в восточной части и на Сумщине, а также будет снежить в Карпатах. На дорогах повсюду скользко.

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Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -8 градусов, а вот на востоке потеплеет. Там столбики термометров покажут от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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