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Фото дня. В Мукачево сделали необычную фигуру из снега

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
28 декабря, 18:19
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Авторов необычной фигуры никто не знает
Фигуру сделали в форме рыбы / Коллаж "Сегодня"
Фигуру сделали в форме рыбы / Коллаж "Сегодня"

В Мукачево из снега сделали необычную фигуру. Фотографии в соцсети выложили местные жители.

Об этом пишет mukachevo.net.

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Детали

"Снеговик – Моби Дик 90-го левела. Набережная парка Кузьмы Скрябина. Как по мне – мега круто", – подписала автор фото.

Авторов необычной фигуры никто не знает. Ее сделали в виде рыбы.

Необычная снежная фигура. Фото: mukachevo.net
Необычная снежная фигура. Фото: mukachevo.net

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Погода в Украине

Завтра, 29 декабря, в Украине прогнозируют снег, дождь и гололед.

"Циклон будет покидать нашу территорию, поэтому осадки прекратятся в большинстве областей", – добавила синоптик.

Снег и мокрый снег завтра еще удержится в восточной части и на Сумщине, а также будет снежить в Карпатах. На дорогах повсюду скользко.

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Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -8 градусов, а вот на востоке потеплеет. Там столбики термометров покажут от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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Опрос "Рейтинг", 16-18 декабря
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Как изменилось настроение украинцев?
Коронавирус за месяц

227 213

заболело за месяц в Украине

-58%

Вакцинация
По состоянию на 27 декабря 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
13 447 292
Люди, которые получили минимум одну дозу
14 605 033
Всего введенных доз 28 052 325
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
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