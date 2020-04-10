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Главврач из Ивано-Франковска: Вторую волну COVID-19 ждем после праздников

10 апреля, 11:49

Руслан Ровик

Главным осложнением коронавируса чаще всего становится пневмония

Врачи ожидают новой волны инфицирования украинцев коронавирусом после пасхальных праздников, 19-20 апреля.

Об этом рассказал главный врач Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Масляк, сообщает издание "Курс".

"Прогнозировать развитие эпидемической ситуации можно будет после наших религиозных праздников. Все, наверное, видели, как наши священники с одной ложечки причащают верующих. Не только во Франковске, но и по всех селах. После этих праздников может быть вторая волна, второй всплеск коронавируса. Потому что сейчас, как мы видим, заболеваемость не нарастает", – подчеркнул он.

Также Масляк рассказал, что с начала января прошли лечение 347 пациентов с пневмониями, сейчас в стационаре 151 больной с таким диагнозом. Из них в 76 случаев экспресс-тестами подтвержден коронавирус. Шестеро больных в реанимации на "сипапах" – масках, которые обеспечивают вентиляцию легких.

Больницу разделили на два блока, один из них – инфекционный, с двумя отдельными входами и двумя выходами.

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Кроме того, врач обратился к медикам города с призывом помочь в борьбе с инфекцией.

"Сегодня больнице не хватает медсестер, нянечек и санитаров. Также врачей-терапевтов, которые могли бы помогать больным с пневмониями. Я обращался к коллегам в городе, готов взять на работу на этот период, а возможно, и в дальнейшем", – подчеркнул Масляк.

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В то же время он признал, что пациентов с коронавирусом пытаются лечить за счет городского бюджета, но их уже не хватает.

"Мы лечим осложнения коронавирусной инфекции – пневмонии. Делаем это как можно более качественно. Но, к сожалению, люди умирают. Последние две смерти – это были люди преклонного возраста с сопутствующими патологиями. Женщина имела онкологическое заболевание крови", - рассказал он.

Главврач рассказал, что тестирование прошли 35 медиков, у всех экспресс-тесты дали отрицательный результат. Периодически эти тестирования будут повторяться, чтобы медики больницы не стали "эпидемической бомбой".

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано рекордных 311 новых случаев заражения.

В свою очередь главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отправился с инспекцией в Николаевскую область, чтобы выяснить, почему там до сих пор не зафиксировано ни одного случая инфицирования COVID-19.

О том, кого чаще всего поражает новый коронавирус в Украине – рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск инфекция коронавирус заболеваемость

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