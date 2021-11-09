Голодные, заплаканные и без туалета: в Житомире горе-мать бросила детей и исчезла

Малышей отвезли в детское отделение больницы. Они проходят обследование

В Житомире горе-мать бросила детей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Житомире мать бросила двух детей в комнате общежития и исчезла. Малыши были одни более суток и без еды.

Об этом пишет "ТСН".

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Мать не собирается возвращаться

Как стало известно, женщина закрыла в комнате общежития 4-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, а затем исчезла. Дети были без еды и присмотра более суток, а потом мать позвонила в службу по делам детей и сообщила, что домой не собирается возвращаться еще несколько дней.

Женщина была пьяная

Как рассказала руководитель службы по делам детей Житомирского городского совета Ольга Библа, мать находилась в состоянии опьянения и сказала, что дети закрыты дома, а она не собирается в течение нескольких дней возвращаться домой.

"Она сказала — заберите детей. Ничего не объясняла, положила трубку", – отметила Библа.

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Малыши были без еды, воды и туалета

На месте ЧП стало известно, что в общежитии был беспорядок, а из еды – остатки черствого хлеба. В комнате, где мать закрыла детей, не было даже туалета.

"Дети были заплаканные, голодные, неухоженные, грязные и в антисанитарных условиях. Пока работали социальные службы и полицейские, а это — несколько часов — никто из взрослых так и не появился в доме", – рассказали в полиции.

Где сейчас дети?

Детей отвезли в детское отделение больницы. Состояние удовлетворительное и у них хороший аппетит. Они проходят обследование.

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Детей забирали уже пять раз

По словам соседей, маме детей всего 28 лет. Она нигде не работает и часто употребляет алкоголь. Детей воспитывает сама и часто их бьет. Если кто пытался заступиться за малышей – начинала угрожать.

Кроме того, семья состоит на учете службы по делам детей как неблагонадежная уже давно. Детей уже пять раз забирали из семьи.

Что грозит женщине?

За то, что женщина оставила своих детей без присмотра, ее привлекут к уголовной ответственности. Ей грозит два года лишения свободы или ограничения свободы. На данный момент поиски матери продолжаются.

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