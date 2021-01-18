Українська
$ 28,05
34,01
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Хотел покататься на санках: в Тернопольской области погиб молодой парень (фото)

18 января, 12:57

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы открыли уголовное производство

В Тернопольской области опасные развлечения парней на дороге закончились трагедией. 18-летний парень попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, с такими травмами житель Кременецкого района прожил всего минут двадцать. Медикам спасти его не удалось.

По предварительной информации, 17 января в 19:00 группа из четырех человек решила покататься проезжей дорогой на имитированных санках.

К автомобилю марки JEEP веревкой привязали капот он другого авто. Три человека сели на имитированные санки, другой — за руль. Во время движения, один из компании вылетел и по инерции врезался в дерево на обочине. Пострадавшего госпитализировали, но он умер.

Реклама

В тренде
"Луцкого террориста" признали вменяемым – СМИ

29-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.

Ранее мы сообщали, что в Сумах катание на тюбинге для маленькой девочки обернулось больничной койкой.

Также напомним, в Черновицкой области 15-летний парень погиб, катаясь на санках, привязанных к внедорожнику.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погиб парень внедорожник санки тернопольская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Километровые пробки и очереди на подъемник: как в Буковеле
Километровые пробки и очереди на подъемник: как в Буковеле "соблюдают" локдаунЗапад
В Буковеле все по-прежнему. Толпы людей и нескончаемые очереди на подъемники
В Буковеле все по-прежнему. Толпы людей и нескончаемые очереди на подъемникиЗапад
"Газовые" протесты продолжаются. На Буковине проходят сразу три митинга (фото)Запад
Видео дня. Буковель переполнен в локдаун
Видео дня. Буковель переполнен в локдаунЗапад
Первый рабочий день локдауна. Как работает общественный транспорт и какие ограничения
Первый рабочий день локдауна. Как работает общественный транспорт и какие ограниченияУкраина
Первый день локдауна в украинских городах: кто соблюдал, а кто не очень (видео)
Первый день локдауна в украинских городах: кто соблюдал, а кто не очень (видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять