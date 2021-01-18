Хотел покататься на санках: в Тернопольской области погиб молодой парень (фото)

В Тернопольской области опасные развлечения парней на дороге закончились трагедией. 18-летний парень попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, с такими травмами житель Кременецкого района прожил всего минут двадцать. Медикам спасти его не удалось.

По предварительной информации, 17 января в 19:00 группа из четырех человек решила покататься проезжей дорогой на имитированных санках.

К автомобилю марки JEEP веревкой привязали капот он другого авто. Три человека сели на имитированные санки, другой — за руль. Во время движения, один из компании вылетел и по инерции врезался в дерево на обочине. Пострадавшего госпитализировали, но он умер.

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29-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.

Ранее мы сообщали, что в Сумах катание на тюбинге для маленькой девочки обернулось больничной койкой.

Также напомним, в Черновицкой области 15-летний парень погиб, катаясь на санках, привязанных к внедорожнику.

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