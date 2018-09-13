История подвига: восьмилетний львовянин спас товарища из воды и стал героем года

В награду он получил новый мобильный телефон, поскольку старый утонул в водоеме во время "спасательной операции"

Накануне Дня спасателя в Киеве состоялось награждение лауреатов XV Всеукраинской акции "Герой-спасатель года". Среди награжденных – восьмилетний львовянин Владимир Соловьев, который спас своего друга, случайно упавшего в воду.

"Вы обязательно улыбнетесь, когда увидите этого солнечного мальчика. Однако нам было не до шуток, когда мы услышали историю героического поступка Володи. Отдыхая этим летом на пруду, он спас друга", – сообщают в ГСЧС.

Все произошло в поселке Ярмолинцы Хмельницкой области 28 мая. Ребенок приехал в поселок на отдых к отцу. Там он подружился с местным мальчиком Вадимом, который предложил ему утром пойти порыбачить на местном водоеме.

"Помню, мы стояли на каменном берегу. Там было скользко. Вадим забросил удочку, а потом поскользнулся и упал в воду. Я потянул его за руки и вытащил. Иначе – он бы задохнулся", – рассказал Володя.

Время от времени отец Володи звонил сыну. А в 15:00 телефон мальчика уже был вне зоны досягаемости. Отец, чтобы убедиться, что с детьми все хорошо, немедленно пошел к водоему. Выйдя на улицу, он заметил ребят, которые уже возвращались домой. На вопрос отца, что случилось, маленький Володя рассказал, что Вадим после неудачного движения упал в воду и не смог самостоятельно выбраться. Маленький герой, не раздумывая, в одежде и с телефоном прыгнул в воду и спас его.

Сегодня он получил новый телефон и грамоту в награду.

Как добавляют спасатели ГСЧС, ребенок мог растеряться, и товарищ мог погибнуть, а благодаря его умелым действиям, самоорганизации, он сориентировался вовремя, что нужно делать, не побоялся прыгнуть в воду, поэтому сам выжил и спас друга.

Педагоги львовской школы №45 рассказывают, что за время учебы Володя зарекомендовал себя как активный и коммуникабельный ученик. Его любимые уроки – естествознание и математика. Увлекается шахматами и плаванием. А родители уделяют должное внимание воспитанию и обучению сына.

Напомним, 17 сентября свой профессиональный праздник отмечают украинские спасатели, герои гражданской безопасности.

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