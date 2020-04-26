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Из-за вспышки коронавируса в Почаеве усиливают меры чрезвычайной ситуации

26 апреля, 23:08

Елена Вус

Сейчас в городе зафиксировано 80 случаев коронавируса

В Кременецком Районе Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, в связи с резким ростом числа больных коронавирусом COVID-19 решено максимально усилить меры чрезвычайной ситуации, сообщил исполняющий обязанности председателя Кременецкой районной государственной администрации Вячеслав Онишкевич.

"Завершилось внеочередное заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Кременецкой райгосадминистрации. Кроме дополнительных ограничительных мер на территории города Почаев и Кременецкого района, несмотря на критический рост заболеваемости COVID-19 и противодействие распространению эпидемии, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации, а при положительной динамике в течение 5 дней обратиться в верхние эшелоны власти по усилению действенных карантинных мер безопасности жителей Кременецкого района", – написал Онишкевич, на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Ранее сообщалось,что после того как в Почаевской лавре под Тернополем собралась толпа прихожан на Пасху, было решено закрыть сам город, в котором она расположена .

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