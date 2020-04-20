Почаев вместе с лаврой закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса

После того как в Почаевской лавре под Тернополем собралась толпа прихожан на Пасху, было решено закрыть сам город, в котором она расположена.

Об этом 20 апреля сообщил заместитель председателя Кременецкой райадминистрации Вячеслав Онишкевич.

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"На внеочередном заседании Кременецкой районной комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о введении режима запрета въезда-выезда из города и в город Почаев", – написал он 20 апреля у себя в Facebook.

На этом фоне он попросил почаевчан вернуться в город и оставаться дома, а гостей – покинуть Почаев.

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Запрет вступает в силу с 10 часов утра 21 апреля – с этого дня в городе вводится пропускная система. В связи с этим контрольно-пропускные пункты при въезде в Почаев усилят военнослужащими – для осуществления патрулирования, и спасателями – для дезинфекции и обеззараживания транспортных средств.

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Как сообщалось ранее, несмотря на то что у троих священников и пятерых хористов Почаевской лавры обнаружили коронавирус, ее настоятель отказывается сотрудничать с властями и Министерством здравоохранения Украины.

Также следует отметить, что после нарушений на Пасху в Почаеве зарегистрировали 13 новых заражений коронавирусом – это более 50% от общего количества новых больных, выявленных за сутки в Тернопольской области в целом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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