Каменка-Бугская получила от Фонда Рината Ахметова дополнительное оборудование для борьбы с коронавирусом

С желтой зоны – в оранжевую. Ситуация с COVID-19 ухудшилась в Каменке-Бугской Львовской области.

Реклама

Врачи отмечают – очень важным является то, как проходит посткоронавирусний период. Ведь многие пациенты нуждаются в реабилитации. "Сегодня" пообщались с медиками об этом.

"Тяжелых пациентов стало больше. Пациенты нуждаются в постоянном уходе", – говорит анестезиолог Богдан Кулик.

Такова ситуация в больнице Каменки-Бугской. С зараженными COVID-19 здесь работают 62 медика. Кристина Зибликевич – одна из них.

"Прихожу на работу утром, поздно вечером возвращаюсь. Муж мой спокойно относится, потому что понимает, что это моя обязанность, как специалиста", – говорит врач-инфекционист Кристина Зибликевич.

Видео: Сегодня

Доктору всего 28 лет. Кристина рискует жизнью уже пятый месяц. Всех пациентов помнит по фамилиям. Говорит: на связи с ними даже после выписки. Потому что реабилитационный период – очень важен.

"Через себя все пропускаешь, анализируешь. Чтобы вовремя предоставить еще медикаменты, добавить", – объясняет Кристина Зибликевича.

За время пандемии в медучреждении пролечили более 600 человек с коронавирусом. Сейчас на аппарате ИВЛ – один человек. Анестезиолог Богдан Кулик показывает, с каким оборудованием начинали работать в марте. Это неинвазивные аппараты, которые могут травмировать человека при искусственной вентиляции легких. И это – один из основных недостатков.

"Они для пациента очень травматичны, и не поддерживают многодневную, длительную искусственную вентиляцию легких", – говорит анестезиолог Богдан Кулик.

Реклама

Недавно Каменка-Бугская больница получила уже четвертый аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметов и компании ДТЭК. И это оборудование уже более безопасно для пациентов.

"Нам очень понравилось наличие неинвазивной аппаратуры ИВЛ. Наши пациенты очень хорошо о ней отзываются. Очень хорошо лечатся в данном режиме", – признается Богдан Кулик.

Читайте также: Помощь Рината Ахметова получили 3,5 миллиона жителей Донбасса

"Спасибо Форду Рината Ахметова, он нам помогает! Аппараты такие помогают в работе. У нас руки развязаны, мы можем чем-нибудь другим заняться", – подчеркивает заведующий отделением реанимации Ярослав Нетлюх.

С начала пандемии Львовская область получила 21 аппарат ИВЛ от Фонда. На борьбу с COVID-19 Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен.

"Это самая большая благотворительная помощь одного благодетеля по всей Украине. Эти аппараты работают в медицинских учреждениях Львовской области, и мы надеемся, что они внесут свой вклад в борьбу с COVID-19 в стране", – отмечает генеральный директор ДТЭК "Западэнерго" Олег Таращук.

На аппарате ИВЛ человек может находиться долго. Так что очень важно, чтобы это время прошло с минимальными рисками для здоровья.

"Мы не знаем, как в дальнейшем будут развиваться события. Если у нас будет еще один аппарат ИВЛ, мы сможем предоставить соответствующую квалифицированную медицинскую помощь", – говорит заместитель директора Каменка-Бугской больницы Олег Волошин.

Реклама

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили медики Приморска Запорожской области.

Также мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама