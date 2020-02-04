Классная идея: медики – о проекте "200 скорых для Украины"

/ Фото: fdu.org.ua

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Медики Ивано-Франковской области вынуждены были приезжать к пациентам на устаревших машинах. Их постоянно ремонтировали и снова отправляли на вызовы. Масштабного обновления ждали годами. Ситуацию изменил проект "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова.

Диспетчерский пункт в Ивано-Франковске обслуживает около миллиона человек со всей области. За сутки сюда поступает до 500 вызовов: в основном это заболевания сердца, травмы и обострения ОРВИ. Один из вызовов – из центра Ивано-Франковска. Мужчина травмировал ногу. Медики оказали неотложную помощь и остановили кровотечение. Затем пострадавшего бережно поместили в машину. Благодаря новому автомобилю скорой помощи Фонда Рината Ахметова на базе внедорожника сделать это намного проще, поскольку есть специальное автоматизированное кресло. Оно позволяет зафиксировать пострадавшего и переместить. Далее пациента уложили на носилки и доставили в больницу.

Еще одна проблема, с которой раньше сталкивались местные медики, – добраться к пациентам в труднодоступных районах. Для автомобилей из автопарка, которые служат более 10 лет и требуют замены, это было серьезной проблемой. Ведь у каждой скорой пробег составляет 600-900 тысяч километров. Да еще многочисленные ремонты. Суперсовременная скорая от Фонда – совсем другое дело. Ведь она как раз предназначена для работы в условиях горной местности или бездорожья.

"С такой машиной без проблем приедем на вызов. Классная идея. Новые автомобили очень нужны и благодаря им наша работа стала намного легче", – говорит врач Виталий Катрич.

Автомобили, переданные украинским медикам по проекту "200 скорых для Украины", позволят спасать миллион жизней в год.

"Уникальный проект и по своему масштабу, и по срокам. Двести современных европейских машин дадут доступ к качественной медицинской скорой неотложной помощи людям по всей Украине. Во всех областях порядка трех тысяч населенных пунктов будут обслуживать автомобили, которые передал Фонд Рината Ахметова врачам", – отметила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

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