Кличук побеждает на выборах мэра в Черновцах – экзитпол

Во втором туре выборов городского головы в Черновцах, по данным опросов избирателей возле участков, побеждает кандидат от гражданского движения "Единая альтернатива" Роман Кличук.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола от социологической компании InfoSapiens.
Согласно опросу, по состоянию на 18:30 за Кличука проголосовали 61,1% избирателей, а за его соперника Виталия Михайлишина (выдвинут местной организацией политической партии "Команда Михайлишина") – 38,5%.
Отметим, в первом туре 25 октября Кличук набрал 27,29% голосов избирателей, Виталий Михайлишин – 21,33%.
Во втором туре выборов в Черновцах наблюдатели зафиксировали нарушения в организации проведения выборов и работе избирательной комиссии.
Мы также сообщали, что в ЦИК поступила информация от Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) об угрозе организации и проведению голосования во время второго тура выборов мэра Черновцов 29 ноября.
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