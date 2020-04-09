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"Комендантский час" из-за коронавируса могут объявить в еще одной области

9 апреля, 19:45

Руслан Ровик

Ужесточение карантина может быть введено еще и на Прикарпатье

На Прикарпатье рассматривают возможность введения "комендантского часа" для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем традиционном видеообращении на Facebook.

По словам градоначальника, об этом шла речь на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем, где говорилось о продлении карантина до начала мая, но "когда это начало, какое это число, не было уточнено".

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"Также мы были проинформированы, что в трех областях — Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской – вводятся чрезвычайные меры на выходные дни для того, чтобы разорвать цепь. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром", – сказал он.

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Стоит отметить, что ранее на официальном сайте главы государства сообщалось, что "комендантский час" может быть введен в Черновицкой и Тернопольской областях. Вероятно, Марцинкив оговорился, внося в этот список Львовщину.

Также добавим, что "коменданский час" носит рекомендательный характер и будет действовать с 13 часов субботы, 11 апреля, до 6 часов утра понедельника, 13 апреля.

Сообщалось, что на 9 апреля в стране официально подтверждено 1892 случая заражения COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Ивано-Франковск карантин комендантский час Прикарпатье Ивано-Франковская область коронавирус

Источник: Сегодня

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