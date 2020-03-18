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Коронавирус в Украине: помощь Рината Ахметова уже готова к спасению жизней

18 марта, 14:49

Сергей Остапенко

Для оборудования шведского производства не нужны кислородные баллоны – кислород производится мобильным концентратором в любых условиях

Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) от Фонда Рината Ахметова уже установлен и готов к работе в Ровенской центральной городской больнице.

Такие высококлассные аппараты крайне необходимы, особенно в тех случаях, когда коронавирус вызывает тяжелые поражения легких. Важно, что для оборудования шведского производства, поставленного Фондом, не нужны кислородные баллоны – кислород производится мобильным концентратором в любых условиях. А аппарат ИВЛ SERVO AIR за счет встроенного аккумулятора может целый час работать без электричества.

"Эти аппараты настолько современны, что будет актуально даже спустя пять-шесть лет. Это именно то реанимационное оборудование, которое позволяет обеспечить искусственную вентиляцию легких, или концентрацию кислорода. А также защищать персонал от потенциальных рисков биологических угроз. Я бы хотел поблагодарить за такую ​​инициативу, она очень актуальна для нас", – сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

Он подчеркнул, что оборудование Фонда входит в перечень наиболее необходимых медицинских потребностей страны, разработанных совместно с Минздравом Украины.

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Ранее Фонд Рината Ахметова уже передал Минздраву Украины две партии высококлассных аппаратов ИВЛ шведского производства. Также были предоставлены кислородные концентраторы для них, изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры, очки.

Фонд закупает для Донецкой области анализатор экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для него. Анализатор будет доставлен в больницу Мариуполя. Он позволит в лабораторных условиях проводить экспресс-тестирование (самый эффективный способ выявления заболевания) и значительно ускорить диагностику коронавируса. Кроме того, Фонд закупит для страны 20 000 экспресс-тестов для выявления инфекции.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины". Они могут быть использованы для поддержания жизни детей с осложнениями от коронавируса при транспортировке в стационар.

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