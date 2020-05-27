Коронавирус во Львове: заболели 90 медиков больницы скорой помощи

Во Львове в больнице скорой помощи подтвердили заболевание COVID-19 у 90 медиков. 27 из них были госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Об этом сообщили в областной государственной администрации.

"Число медиков, которые заболели COVID-19, ежедневно растет. В Клинической больнице скорой медицинской помощи уже 90 медработников заболели", - говорится в сообщении.

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Чиновники уточнили, что среди заболевших – 40 врачей, 36 медсестер и 14 санитарок. Состояние 27 медиков, которые оказались в больнице, – средней тяжести. 12 заболевших уже выздоровели.

В свою очередь директор больницы Олег Самчук признал, что его сотрудники заразились и от пациентов, и вне стен учреждения, а четко отследить пути заражения невозможно, сообщает zaxid.net.

"Сейчас в нашей больнице очень большой наплыв пациентов, не только со Львова, но и со всей области. Пациенты поступают очень тяжелые, которым срочно нужна неотложная помощь. Много амбулаторных пациентов обращаются за медицинской помощью. Потому врачи, спасая жизни больных, заражаются сами", - заявил он.

По словам директора больницы, недавно произошел показательный случай – привезли пациента с инфарктом, в состоянии клинической смерти, а обследовать его на коронавирус было некогда – счет времени шел на секунды.

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"И врачи спасли ему жизнь, рискуя заболеть. У кого-то во время реанимационных мероприятий могли слететь очки или порваться перчатки. А таких моментов, к сожалению, очень много", - рассказал Самчук.

Он добавил, что в больнице работают 1800 медиков, и чаще всего они заражаются именно от пациентов, которые приезжают с острыми заболеваниями и требуют неотложной помощи.

В целом во Львове по состоянию на 27 мая коронавирус подтвердили у 141 медика: 54 врачей, 49 медсестер, 17 санитарок, 13 лаборантов, троих рентген-лаборантов, пятерых админработников. Из них 36 человек уже выздоровели, а одна медсестра умерла.

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