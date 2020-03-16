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Коронавирус заподозрили у женщины в Чорткове: подробности

16 марта, 09:04

Татьяна Власенко

Жительница Тернопольской области недавно вернулась из Испании

В Тернопольской области – новое подозрение на коронавирус. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение Чортковской больницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Чорткова Владимир Шматько.

По его словам, женщина недавно вернулась из Испании, где гостила у своей дочери.

"Ехала в Залещики, но ей стало плохо, и она вышла на автостанции в Чорткове", – рассказал Шматько.

У женщины уже взяли анализы, чтобы проверить, если ли у нее коронавирусная инфекция.

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По словам мэра Чорткова, женщина сейчас находится в полной изоляции, все пациенты были переведены в другие отделения больницы.

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Шматько также призвал всех украинцев, которые возвращаются домой из других стран, соблюдать меры безопасности и не посещать места массового скопления людей.

Напомним, в Украине действует общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля.

На данный момент в стране официально подтверждено три случая инфицирования коронавирусом. К сожалению, одна из зараженных – 71-летняя жительница Житомирской области – умерла.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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