Украинка умерла от коронавируса: первые подробности

Умершая из-за коронавируса украинка находилась в зоне риска. Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация.

"71-летняя женщина, которую госпитализировали из-за обнаруженного коронавируса COVID-2019, умерла сегодня днем ​​в инфекционном отделении в Радомышле. С утра она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких", – написал на своей странице в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Женщина слишком поздно обратилась за помощью. На момент госпитализации у нее была двусторонняя пневмония.

По словам заместительницы главы ОГА Натальи Остапченко, утром 13 марта состояние больной женщины ухудшилось и был определено как тяжелое.

"Насыщение крови кислородом упало с 77% до 47%. Пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, была предоставленная кислородная терапия", – рассказала Остапченко.

После этого состояние инфицированной немного улучшилось. По состоянию на 11:00 13 марта женщина дышала самостоятельно. Ей предоставлялось медикаментозное лечение в полном объеме.

"Руководство области выражает искренние соболезнования родным и близким. Призываем жителей области соблюдать методы профилактики заражения коронавирусной инфекцией: часто и тщательно мойте руки, не посещайте места массового скопления людей, при первых проявлениях болезни – немедленно обращайтесь к врачам", – отметили в ОГА.

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Также там сообщили, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники женщины, с которыми она проживала, и лица, с которыми инфицированная контактировала.

Кто в зоне риска

Согласно мировой тенденцией, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом.

По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних – соответственно 0,3%; для 50-59-летних – 1,3%; для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%.

В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Самоизоляция – лучший вариант профилактики коронавируса

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В свою очередь Министерство здравоохранения советует украинцам пожилого возраста свести до минимума, а лучше вообще отказаться от передвижения по городу, тем более – не выезжать за границу. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Люди пожилого возраста – в группе риска. Мы просим всех вас пообщаться со своими родителями, дедушками, бабушками, ограничить их передвижение и запретить, это 100%, путешествия за пределы страны. А также максимально ограничить передвижение на территории страны", – сказал Ляшко.

По его словам, самоизоляция – на сегодня лучший вариант профилактики коронавируса для людей пожилого возраста.

Напомним, ранее сообщалось, что в Радомышле Житомирской области, в котором обнаружилиинфицированную коронавирусом пенсионерку, установят блокпосты для контроля въезда и выезда людей.

Также известно, что после возвращения из Польши женщина гостила у родственников во Львове. Медики наблюдают за людьми, которые контактировали с зараженной. У родственников пациентки пока симптомов инфекции не обнаружили, они находятся на обсервации у себя дома.

В то же время в Черновцах уже у шести человек подозревают коронавирус. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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