Кровавое ДТП на Закарпатье: столкнулись легковушка, грузовик и микроавтобус

Сегодня, 13:32

В аварии  погиб 18-летний пассажир "ВАЗ-2107"


На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

В городе Чоп Закарпатской области, возле автозаправочной станции, произошло жуткое ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии 18-летний пассажир "ВАЗ-2107" скончался на месте происшествия, а водитель этого автомобиля доставили в больницу.

"23-летний житель Чопа за рулем "ВАЗ-2107" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Peugeot Boxer. За рулем последнего находился 39-летний житель Ужгорода", – сообщает полиция Закарпатья.

После этого "ВАЗ" занесло, что привело к повторному столкновению с грузовиком DAF под управлением 22-летнего жителя села Заречье.

Автомобили участников ДТП доставили на штрафплощадку Ужгородского районного отделения полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, недавно в  Раховском районе Закарпатья произошло жуткое ДТП, в котором погибли трое молодых людей, еще двое с тяжелыми травмами попали ив больницу.

Также на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель, а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках.

Ранее мы писали, что на международной трассе Киев-Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

 
ДТП, Закарпатье, водитель, ВАЗ

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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