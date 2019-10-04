Крушение самолета под Львовом: эксклюзивные подробности, фото и видео

В результате аварии самолета Ан-12 возле международного аэропорта "Львов" погибли оба пилота и трое мужчин, сидевших ближе всего к кабине летчиков – самолет упал на землю носовой частью и тела двух человек спасателям пришлось "собирать" по частям.

Как сообщили спасатели в эксклюзивном комментарии корреспонденту "Сегодня" на месте трагедии, спасатели не исключили, что число жертв или пострадавших в результате катастрофы может возрасти, поскольку самолет довольно большой, а место крушения еще обследовано не полностью.

Полицейские, которые обследовали место крушения и траекторию полета самолета перед падением, уверены, что пилот умышленно направил машину в заросли деревьев, чтобы не врезаться в постройки, во множестве расположенные в районе аварии. Копы уверены – летчик сделал все возможное, чтобы не допустить жертв среди местных жителей.

Между тем, стало известно, что в ГСЧС о возможном крушении вначале сообщили диспетчеры аэропорта "Львов", которые зафиксировали исчезновение лайнера с радаров. Также оказалось, что спасателям перед крушением звонил один из пассажиров самолета, находившихся на борту.

На место происшествия спасатели прибыли около семи часов утра и услышали крики о помощи и стук по обшивке изнутри покореженного самолета. Оказалось, что выживших придавило грузом – тяжелыми металлическими и деревянными конструкциями. Медики диагностировали у выживших серьезные повреждения конечностей, у одного из них – перелом ноги.

В настоящее время ГСЧС продолжает поисково-спасательную операцию на месте крушения – идет выемка груза и обследование территории, работает много техники. К самолету посторонних не допускают кордоны Нацгвардии.

Также удалось выяснить, что после столкновения с землей один из двигателей самолета отлетел, а передняя часть была полностью разбита.

Напомним, что не так давно в международном аэропорту "Ивано-Франковск" самолет совершил аварийную посадку. Лайнер с пассажирами на борту следовал рейсом Валенсия – Киев. Причина аварийной посадки – неисправность шасси, о которой сообщил датчик.

Кроме этого, мы сообщали, что более 10 человек пострадали в результате задымления в салоне самолета британской авиакомпании British Airways, который приземлился в испанской Валенсии. В результате случившегося три человека отравились дымом, их доставили в медицинские учреждения.

Все подробности в спецтеме Крушение Ан-12 под Львовом

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