Кто и сколько зарабатывает на лысых Карпатах: спецрепортаж "По следам украинского леса"

Сегодня, 08:46

На Западе Украины действует настоящая лесная мафия


Что скрывается в чаще карпатских лесов? Кто и сколько зарабатывает на лысых Карпатах? И какими катастрофами это грозит уже в ближайшее время? Смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам украинского леса".

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Проезжает фура с дровами.

"Это уже четырнадцатая машина за промежуток приблизительно один час", – говорит проезжающий мимо водитель.

"Тут красота, а за горой – все. Как на зоне – налысо", – рассказывает местный официант.

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Напомним, что в Украине продолжает действовать мораторий на экспорт леса-кругляка. Однако отмена моратория является одним из условий предоставления Украине Евросоюзом очередного транша макрофинансовой помощи.
Карпаты, деревья, лес, лес-кругляк, спецрепортаж

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"Сегодня"

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