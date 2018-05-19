Кто и сколько зарабатывает на лысых Карпатах: спецрепортаж "По следам украинского леса"
На Западе Украины действует настоящая лесная мафия
Что скрывается в чаще карпатских лесов? Кто и сколько зарабатывает на лысых Карпатах? И какими катастрофами это грозит уже в ближайшее время? Смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам украинского леса".
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Проезжает фура с дровами.
"Это уже четырнадцатая машина за промежуток приблизительно один час", – говорит проезжающий мимо водитель.
"Тут красота, а за горой – все. Как на зоне – налысо", – рассказывает местный официант.
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Напомним, что в Украине продолжает действовать мораторий на экспорт леса-кругляка. Однако отмена моратория является одним из условий предоставления Украине Евросоюзом очередного транша макрофинансовой помощи.
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