Кто и сколько зарабатывает на лысых Карпатах: спецрепортаж "По следам украинского леса"

Что скрывается в чаще карпатских лесов? Кто и сколько зарабатывает на лысых Карпатах? И какими катастрофами это грозит уже в ближайшее время? Смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам украинского леса".

Проезжает фура с дровами.

"Это уже четырнадцатая машина за промежуток приблизительно один час", – говорит проезжающий мимо водитель.

"Тут красота, а за горой – все. Как на зоне – налысо", – рассказывает местный официант.

Напомним, что в Украине продолжает действовать мораторий на экспорт леса-кругляка. Однако отмена моратория является одним из условий предоставления Украине Евросоюзом очередного транша макрофинансовой помощи.