Лишили прав на 40 лет – во Львове не могут справиться со злостным нарушителем-таксистом

С начала года его уже ловили под кайфом за рулем 13 раз

Нарушителя лишили прав на 40 лет. Коллаж "Сегодня"

По улицам Львова гоняет нарушитель-рекордсмен – уже имеет штрафов на полмиллиона и на 40 лет лишения водительских прав. С начала года мужчину 13 раз ловили за рулем под кайфом, сообщает корреспондент "Сегодня" Александра Стасишин.

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Его остановили за выключенные фары ночью, а обнаружили – наркотическое опьянение. Это один среди первых эпизодов, когда на 33-летнего Анатолия Савицкого составляют протокол. Но мужчину это не останавливает и он без прав продолжает разъезжать по городу.

"Во время остановок у него есть признаки наркотического опьянения, водитель постоянно отказывается от прохождения осмотра. Нами был написан в отделение полиции рапорт о том, что он неоднократно останавливался, не выполняет решение суда", – говорит командир первой роты второго батальона управления патрульной полиции во Львовской области Андрей Лоштин.

Под действием наркотиков, говорят полицейские, и без прав его трижды останавливали в январе, 4 раза в феврале, и дважды весной. В общем наездил почти на полмиллиона гривен штрафа и 40 лет конфискации водительских прав.

По информации из собственных источников "Сегодня" 33-летний водитель-нарушитель неофициально подрабатывал таксистом, машины арендовал. Поэтому каждый раз, нарушая, попадался на другом авто в разных районах Львова. С полицией не конфликтовал – лишь просил скорее все оформлять. На суды нарушитель тоже не является. А по указанному адресу его почти никогда нет.

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Почему такие дела трудно довести до конца, объясняют общественные активисты, которые помогают ловить нетрезвых водителей.

"Нет единой позиции судей, следователей полиции, прокуратуры, является ли данное деяние криминалом. При повторе дважды в год – почему судьи не дают 15 суток ареста? Можно это применять. С автомобилем изъятием понятно – имущества нет и не изымаю. Дайте 15 суток ареста, может тогда водитель одумается", – возмущается организатор "Питбуль Львов" Николай Ильчук.

Возможно ли наказать злостных нарушителей ПДД

Юристы отмечают: единственный выход поймать злоумышленника – открыть именно уголовное производство. Тогда и в суд доставят принудительно.

"Работники полиции смогут его принудительно доставить, сообщить о подозрении и направить дело в суд. Если лицо не выполняет решение суда, есть санкция, которая предусматривает тяжкое наказание – от 3 до 8 лет лишения свободы", – отмечает юрист Максим Дзиковский.

Подобных дел в исполнительной службе Львова полсотни на общую сумму почти 800 000 гривен. Некоторые годами зависают в воздухе. Первое дело, где водителя таки привлекли к криминалу за повторную езду без прав, было в мае. Правда мужчина подал апелляцию. Что будет со львовским нарушителем-рекордсменом – неизвестно. Потому что, по данным "Сегодня", месяц назад мужчина уехал из Украины.

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