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Лишили прав на 40 лет – во Львове не могут справиться со злостным нарушителем-таксистом

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Выпускающий редактор
17 августа, 06:14
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С начала года его уже ловили под кайфом за рулем 13 раз
Нарушителя лишили прав на 40 лет. Коллаж "Сегодня"
Нарушителя лишили прав на 40 лет. Коллаж "Сегодня"

По улицам Львова гоняет нарушитель-рекордсмен – уже имеет штрафов на полмиллиона и на 40 лет лишения водительских прав. С начала года мужчину 13 раз ловили за рулем под кайфом, сообщает корреспондент "Сегодня" Александра Стасишин.

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Его остановили за выключенные фары ночью, а обнаружили – наркотическое опьянение. Это один среди первых эпизодов, когда на 33-летнего Анатолия Савицкого составляют протокол. Но мужчину это не останавливает и он без прав продолжает разъезжать по городу.

"Во время остановок у него есть признаки наркотического опьянения, водитель постоянно отказывается от прохождения осмотра. Нами был написан в отделение полиции рапорт о том, что он неоднократно останавливался, не выполняет решение суда", – говорит командир первой роты второго батальона управления патрульной полиции во Львовской области Андрей Лоштин.

Под действием наркотиков, говорят полицейские, и без прав его трижды останавливали в январе, 4 раза в феврале, и дважды весной. В общем наездил почти на полмиллиона гривен штрафа и 40 лет конфискации водительских прав.

По информации из собственных источников "Сегодня" 33-летний водитель-нарушитель неофициально подрабатывал таксистом, машины арендовал. Поэтому каждый раз, нарушая, попадался на другом авто в разных районах Львова. С полицией не конфликтовал – лишь просил скорее все оформлять. На суды нарушитель тоже не является. А по указанному адресу его почти никогда нет.

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Почему такие дела трудно довести до конца, объясняют общественные активисты, которые помогают ловить нетрезвых водителей.

"Нет единой позиции судей, следователей полиции, прокуратуры, является ли данное деяние криминалом. При повторе дважды в год – почему судьи не дают 15 суток ареста? Можно это применять. С автомобилем изъятием понятно – имущества нет и не изымаю. Дайте 15 суток ареста, может тогда водитель одумается", – возмущается организатор "Питбуль Львов" Николай Ильчук.

Возможно ли наказать злостных нарушителей ПДД

Юристы отмечают: единственный выход поймать злоумышленника – открыть именно уголовное производство. Тогда и в суд доставят принудительно.

"Работники полиции смогут его принудительно доставить, сообщить о подозрении и направить дело в суд. Если лицо не выполняет решение суда, есть санкция, которая предусматривает тяжкое наказание – от 3 до 8 лет лишения свободы", – отмечает юрист Максим Дзиковский.

Подобных дел в исполнительной службе Львова полсотни на общую сумму почти 800 000 гривен. Некоторые годами зависают в воздухе. Первое дело, где водителя таки привлекли к криминалу за повторную езду без прав, было в мае. Правда мужчина подал апелляцию. Что будет со львовским нарушителем-рекордсменом – неизвестно. Потому что, по данным "Сегодня", месяц назад мужчина уехал из Украины.

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