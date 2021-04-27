Лобовое столкновение на Закарпатье: в ДТП погиб молодой патрульный, есть еще жертвы (фото, видео)

В Закарпатской области на большой скорости столкнулись лоб в лоб два автомобиля, за рулем одного из них был молодой полицейский

На трассе Мукачево – Рогатин на большой скорости столкнулись Volkswagen и Skoda Oktavia. В результате ДТП погибли три человека. Еще одна женщина сильно травмирована.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Анна Бечке, авария произошла вчера, 26 апреля, около семи часов вечера. После столкновения дорогу засыпало стеклом, обломками и деталями машин. Одна из них вылетела в кювет и перевернулась на крышу.

Видео: Сегодня

В полиции уточнили, что в результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка автомобиля Skoda. Еще одна женщина-пассажир автомобиля Skoda госпитализирована в реанимационное отделение.

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Уже известно, что автомобилем Volkswagen управлял 21-летний полицейский, сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Мукачевского районного управления, находившийся вне службы.

Все материалы следователи полиции передадут работникам Государственного бюро расследований, которые и будут проводить досудебное расследование по делу и установят все обстоятельства аварии.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве на скорости перевернулся автомобиль. Мать погибла, дочь в реанимации.

Также напомним, в Ровенской области столкнулись пять автомобилей, есть пострадавший.

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