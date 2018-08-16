Львов готовится к фестивалю Параджанова: много фильмов и встреч с известными людьми

Сегодня, 14:18

В течение шести дней гостей фестиваля ждут  выставки, мастер-классы, знакомства  со звездами киноиндустрии  

На фестивале будет много интересного. Фото: соцсети
На фестивале будет много интересного. Фото: соцсети

Во Львове с 19 по 24 августа пройдет "III Фестиваль Параджанова: место правды". Место дислокации – микрорайон Левандовка, где находится улица Параджанова.

"В течение шести фестивальных дней в культурно-художественном центре "Спутник" будет проходить выставка, посвященная Сергею  Параджанову. Также на фестивале пройдет много встреч, лекций и дискуссий с киноведами, историками искусств, приглашены кинорежиссер Роман Балаян, сценарист и кинокритик Сергея Тримбач, искусствовед Диана Клочко, академик Сидор Кираль", – сообщают в пресс-службе ЛГС.

Кинопрограмма под открытым небом в Левандовском парке, кроме фильмов самого Сергея Параджанова и произведений о нем, включает шедевры украинского кино. Также на фестивале состоится презентация фильма "Сердце матери" Вячеслава Бегуна.

Кроме этого, гостей фестиваля ждут показы театра теней, "живые коллажи", мастер-классы и целый "Вечер Театра".

Новым направлением современной культуры, представленным на фестивале, станет электронная музыка. Poison Clan представит на Фестивале мастер-классы, dj-сеты и присоединятся к праздничному концерту.

"В небо снова подниматься воздушный шар от Галицкого общества воздухоплавателей, ведь территория Левандовского парка в начале ХХ века служила первым Галицким аэродромом", – добавляют организаторы.

В завершение фестиваля планируется большой концерт ко Дню Независимости Украины.

Кроме того, на фестивале будет много мастер-классов для взрослых и детей. Здесь можно будет научиться делать коллажи, танцевать аргентинскому танго и мастерить из дерева.

Справка:

Фестиваль Параджанова – это проект-коллаж, посвященный культовому режиссеру, который с помощью различных жанров искусства  переосмысливает творчество Сергея Параджанова. Его фигура одинаково важна для армян, грузин и украинцев.

Ранее  мы публиковали воспоминания сына Параджанова. Он  рассказал, как отец подарил Лиле Брик букет из колючей проволоки и носков, и как благодаря Владимиру Высоцкому аристократия Тбилиси скинулась Параджанову на ремонт.

Также сообщалось, что "Сегодня" оказалось первым  и единственным среди СМИ, допущенным к архивному "делу Параджанова", которого судили в закрытом процессе. Документы красноречиво говорят о том, как разворачивалось "дело", кто дал показания против режиссера и что за это получил от власти
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Источник:

"Сегодня"

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