Львов готовится к фестивалю Параджанова: много фильмов и встреч с известными людьми

Во Львове с 19 по 24 августа пройдет "III Фестиваль Параджанова: место правды". Место дислокации – микрорайон Левандовка, где находится улица Параджанова.

"В течение шести фестивальных дней в культурно-художественном центре "Спутник" будет проходить выставка, посвященная Сергею Параджанову. Также на фестивале пройдет много встреч, лекций и дискуссий с киноведами, историками искусств, приглашены кинорежиссер Роман Балаян, сценарист и кинокритик Сергея Тримбач, искусствовед Диана Клочко, академик Сидор Кираль", – сообщают в пресс-службе ЛГС.

Кинопрограмма под открытым небом в Левандовском парке, кроме фильмов самого Сергея Параджанова и произведений о нем, включает шедевры украинского кино. Также на фестивале состоится презентация фильма "Сердце матери" Вячеслава Бегуна.

Кроме этого, гостей фестиваля ждут показы театра теней, "живые коллажи", мастер-классы и целый "Вечер Театра".

Новым направлением современной культуры, представленным на фестивале, станет электронная музыка. Poison Clan представит на Фестивале мастер-классы, dj-сеты и присоединятся к праздничному концерту.

"В небо снова подниматься воздушный шар от Галицкого общества воздухоплавателей, ведь территория Левандовского парка в начале ХХ века служила первым Галицким аэродромом", – добавляют организаторы.

В завершение фестиваля планируется большой концерт ко Дню Независимости Украины.

Кроме того, на фестивале будет много мастер-классов для взрослых и детей. Здесь можно будет научиться делать коллажи, танцевать аргентинскому танго и мастерить из дерева.

Справка:

Фестиваль Параджанова – это проект-коллаж, посвященный культовому режиссеру, который с помощью различных жанров искусства переосмысливает творчество Сергея Параджанова. Его фигура одинаково важна для армян, грузин и украинцев.

Ранее мы публиковали воспоминания сына Параджанова. Он рассказал, как отец подарил Лиле Брик букет из колючей проволоки и носков, и как благодаря Владимиру Высоцкому аристократия Тбилиси скинулась Параджанову на ремонт.

Также сообщалось, что "Сегодня" оказалось первым и единственным среди СМИ, допущенным к архивному "делу Параджанова", которого судили в закрытом процессе. Документы красноречиво говорят о том, как разворачивалось "дело", кто дал показания против режиссера и что за это получил от власти