С галушками и клубникой: в Полтавской области прошел фестиваль борща
За день сварили и съели сотни литров традиционного украинского блюда
Около тысячи литров борща были съедены на фестивале "Борщик у глиняном горшочке" в Опошне Полтавской, который прошел в субботу, 11 августа.
В этом году 36 хозяек и два хозяина со всей Украины посоревновались в приготовлении традиционного украинского блюда, представив на фестивали 50 его.
Среди необычных ингредиентов – галушки и клубника, лимон и мёд, раки и утка, а также крапива, грибы и самогон.
"Я для того и фестиваль провожу, в первую очередь, чтобы для себя посмотреть, что и как готовят", – рассказала организатор фестиваля Елена Щербань.
Дегустация будет длиться до тех пор, пока не съедят весь борщ – тогда и выберут победителя.
Ранее сайт сегодня писал о звездных любителей борща.
Напомним также, что ранее украинский борщ предложили внести в список культурного наследия ЮНЕСКО.
А издание The Washington Post прорекламировало украинский борщ. Так, журналисткой Элли Кригер опубликован очерк о том, где борщ называется никак не иначе, чем "роскошная еда", и говорится о его пользе.
Также стоит напомнить, что летом 2017 года в лучших ресторанах Нью-Йорка появились украинский борщ, голубцы и вареники.