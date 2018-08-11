С галушками и клубникой: в Полтавской области прошел фестиваль борща

За день сварили и съели сотни литров традиционного украинского блюда

Около тысячи литров борща были съедены на фестивале "Борщик у глиняном горшочке" в Опошне Полтавской, который прошел в субботу, 11 августа.

В этом году 36 хозяек и два хозяина со всей Украины посоревновались в приготовлении традиционного украинского блюда, представив на фестивали 50 его.

Среди необычных ингредиентов – галушки и клубника, лимон и мёд, раки и утка, а также крапива, грибы и самогон.

"Я для того и фестиваль провожу, в первую очередь, чтобы для себя посмотреть, что и как готовят", – рассказала организатор фестиваля Елена Щербань.

Дегустация будет длиться до тех пор, пока не съедят весь борщ – тогда и выберут победителя.

Ранее сайт сегодня писал о звездных любителей борща.

Напомним также, что ранее украинский борщ предложили внести в список культурного наследия ЮНЕСКО.

А издание The Washington Post прорекламировало украинский борщ. Так, журналисткой Элли Кригер опубликован очерк о том, где борщ называется никак не иначе, чем "роскошная еда", и говорится о его пользе.

Также стоит напомнить, что летом 2017 года в лучших ресторанах Нью-Йорка появились украинский борщ, голубцы и вареники.