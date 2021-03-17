Львов вводит усиленный карантин: новые ограничения

Во Львове с 19 марта вводят усиленный карантин.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.

Так, прекращают работу все учреждения культуры. Усиленный карантин будет действовать 9 дней.

Как сообщил мэр, младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение.

Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки. Закрывают заведения общественного питания, они смогут работать "на вынос" и доставку.

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В торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины, а хозяйственные магазины на выдачу по предварительному заказу.

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Кроме того, все массовые мероприятия переносятся. А салоны красоты и спортивные залы будут работать по индивидуальной предварительной записи.

Напомним, жесткий карантин заставил многие предприятия перевести сотрудников на удаленную работу. И когда ограничения ослабили, далеко не все вернулись в офисы. Под новый формат работы, который до сих пор широко не использовался, пришлось адаптировать законодательство.