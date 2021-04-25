Львовская область выходит из красной зоны: объявлена дата

Львовская область переходит из красной в желтую зону эпидемической опасности. Об этом стало известно после внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Сообщил о событии министр Олег Немчинов в Telegram.
"Отменить красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности", – говорится в сообщении.
Львов выйдет из красной зоны с 00:00 26 апреля 2021 года.
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