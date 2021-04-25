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Львовская область выходит из красной зоны: объявлена дата

25 апреля, 16:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В области вводят ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые предусмотрены для желтой зоны

Львовская область переходит из красной в желтую зону эпидемической опасности. Об этом стало известно после внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Сообщил о событии министр Олег Немчинов в Telegram.

"Отменить красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности", – говорится в сообщении.

Львов выйдет из красной зоны с 00:00 26 апреля 2021 года.

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Ранее мы писали, каким областям Украины грозит жесткий локдаун.

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Также напомним, Украина снова побила рекорд по числу смертей от COVID-19 и новых случаев заболевания за сутки.

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карантин Львовская область красная зона локдаун

Источник: Сегодня

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