Львовский эпидемиолог рассказал, как проще всего заразиться коронавирусом

Заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут рассказал, что чаще всего COVID-19 передается при тесном контакте с зараженными. По словам медика, опасность коронавируса в том, что 80% больных людей не имеют никаких симптомов.

Реклама

"Возбудитель передается воздушно-капельным путем. Скажите, пожалуйста, в ресторане или в кафе, или на любой забаве, можно сидеть в маске? Наверное, нет. Потому, что люди едят, люди пьют и маски нет", – сказал Олег Когут в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает "Суспільне".

По его словам, опасность несет и кондиционер.

"Кондиционер задувает воздух, увеличивает свою циркуляцию. То есть от больного человека, у которого не обязательно яркие симптомы заболевания, может передать (возбудителя. – Ред.) к здоровому", – добавил Когут.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области "красный" город отказался ужесточать карантин.

Реклама

Также напомним, во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама