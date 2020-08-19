Львовский эпидемиолог рассказал, как проще всего заразиться коронавирусом

Заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут рассказал, что чаще всего COVID-19 передается при тесном контакте с зараженными. По словам медика, опасность коронавируса в том, что 80% больных людей не имеют никаких симптомов.
"Возбудитель передается воздушно-капельным путем. Скажите, пожалуйста, в ресторане или в кафе, или на любой забаве, можно сидеть в маске? Наверное, нет. Потому, что люди едят, люди пьют и маски нет", – сказал Олег Когут в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает "Суспільне".
По его словам, опасность несет и кондиционер.
"Кондиционер задувает воздух, увеличивает свою циркуляцию. То есть от больного человека, у которого не обязательно яркие симптомы заболевания, может передать (возбудителя. – Ред.) к здоровому", – добавил Когут.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области "красный" город отказался ужесточать карантин.
Также напомним, во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.
Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк