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Львовскую область патрулируют медики на вертолете (фото)

3 апреля, 15:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В состав входит экипаж и медицинская бригада

Во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в рамках Единого аэромедицинского пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который будет экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада.

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Вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку.

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Ранее мы сообщали, что в Украине возобновят санавиацию. Одна из основных задач такой системы – медицинская помощь, чтобы можно было доставить больного, команду врачей, орган для трансплантации.

Также напомним, в Украине в разгар пандемии коронавируса 73 тысячи медиков потеряли работу.

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патруль вертолет медики бригада Львовская область
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