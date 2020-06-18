Маленький Зеленский: как поживает мальчик, которого назвали в честь президента

Дьопйош Зеленский Евгеньевич – именно так закарпатская семья ромов назвала своего пятого ребенка. Ему почти три месяца.
Детали жизни маленького Зеленского узнал журналист Виталий Глагола. Об этом он сообщил в Facebook.
В Зеленского еще братика и сестрички, самому старшему ребенку в семье – 23 года.
Мать рассказала, что давно так планировала назвать ребенка. Имя выбрала, когда еще была беременной. Она гордится, что так назвала ребенка. Мол, в городе нет еще одного такого имени.
Смотрите подробнее на видео, как живет младший Зеленский, что любит есть и на что мама Зеленского потратит деньги, полученные за рождение ребенка.
Среди других интересных имен, которыми называли детей-мальчиков на Закарпатье – Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастьян, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. А среди девочек – Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.
При этом самыми распространенными именами, которыми назвали мальчиков, стали Матвей, Александр, Максим, Давид, ; а женскими – Анна, София, Полина и другие.
Ранее мы писали о том, как красиво назвать девочку и мальчика в июне 2020 года.
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