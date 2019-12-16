Медицинский скандал на Закарпатье: районная больница оказалась под угрозой закрытия

Когда лечиться негде – райбольница на Закарпатье под угрозой закрытия. Доступ к медицинским услугам рискует потерять стотысячное население Иршавского района, а сотни врачей и медсестер останутся на улице. Что спасет одно из крупнейших медучреждений решили разобраться новости "Сегодня".

Иршавская районная больница ежегодно обслуживает почти 14 тысяч пациентов. Тут и родильное отделение, и реанимация, и кардиология, и хирургия. Сейчас медучреждение под угрозой закрытия. В больнице работают 300 врачей и 800 медсестер. Работники боятся массового сокращения.

Оксана Петах, и.о. директора коммунального некоммерческого предприятия "Иршавская районная больница":

"Нашу больницу хотят переформатировать в больницу для планового лечения хронических больных, паллиативных хосписных больных. То есть мы теряем хирургию, родовую помощь, интенсивное лечение, ургенции все и остаемся только для лечения хронических больных".

Больница – одна из крупнейших в области. Обслуживает район со 100 тысячным населением. Местные в панике, потому что после реорганизации, за врачебной помощью им придется ехать за десятки километров до соседних райцентров Мукачево, Хуста и Виноградова.

"Если бы не эта больница, куда бы я успела повести своего отца?", – говорит Марина Поринец, жительница Иршавы. "Я постоянно лежу здесь – в кардиологии, в неврологии. Постоянно. Два раза в год обязательно", – подерживает ее Марта Пятак, еще одна жительница Иршавы.

Коллектив больницы при поддержке иршавчан вышел на мирный протест. Между тем, в обладминистрации новости "Сегодня" объяснили: сокращение персонала не избежать. Но все отделения больницы будут работать и дальше. Но на других условиях. С 1 апреля следующего года медучреждения Украины будут получать деньги от Национальной службы здоровья только за те услуги, которые предоставили пациентам.

Елизавета Биров, директор департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации:

"Не будет такого финансирования как сейчас: есть к примеру 400 коек и все 400 коек финансируются независимо от того, есть на этой кровати пациент или нет. Определенный объем тех услуг, которые должны предоставлять больницы".

Медиков, которых сократят в ходе реформирования учреждений, не будут трудоустраивать. Место работы они должны найти сами.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разобрались в тонкостях медреформы в 2020 году. На программу медицинских гарантий в бюджете на 2020 год заложено 72 млрд грн. Их должно хватить на определенное число медицинских услуг. Если расчеты Минздрава окажутся ошибочными – этих денег может быть недостаточно.

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