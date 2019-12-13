Денег на все может не хватить: что подготовили в Минздраве для украинцев

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Министерство здравоохранения урежет тарифы для больниц – если денег у государства не будет хватать. Ведомство вынесло на обсуждение проект порядка реализации государственных гарантий медицинских услуг. В нем прописано, как Национальная служба здоровья будет платить за медицинские услуги больницам.

Денег на медицину может не хватить

На программу медицинских гарантий в бюджете на 2020 год заложено 72 млрд грн. Их должно хватить на определенное число медицинских услуг. Если расчеты Минздрава окажутся ошибочными – этих денег может быть недостаточно. Чтобы этого не случилось, ведомство предлагает ввести понижающий коэффициент к тарифам за медуслуги.

На каждую медицинскую услугу уже рассчитан тариф. Например, за лечение инсульта НСЗУ заплатит в 2020 году по тарифу 19 500 грн. Если в больнице потребуют доплатить, в ведомстве советуют сразу звонить на горячую линию 1677.

На все тарифы будут влиять коэффициенты. Например, сейчас терапевты, семейные врачи и педиатры получают больше за прием детей и пожилых людей, поскольку те чаще болеют; для подсчета НСЗУ умножает тариф на соответствующий коэффициент.

/ Фото: AFP

В 2020 году будет внедрено два коэффициента. Если человек пришел к врачу с осложненной формой заболевания,то лечить его будет тяжелее, чем при легкой форме. Поэтому появится коэффициент сложности случая.

Второй – это коэффициент сбалансированности бюджета. Его будут рассчитывать раз в квартал по остаткам средств на программу государственных медицинских гарантий. Размер коэффициента в проекте не указан. Если бюджета, выделенного на медицину, не будет хватать, тарифы смогут уменьшить, умножив их на коэффициент. Так в Минздраве решили перестраховаться, чтобы 72 млрд грн хватило до конца года. Хотя сумма одна и та же, но для медиков это риск в какой-то момент начать получать меньше.

Если коэффициенты введут, то, скорее всего, доплачивать придется самим пациентам. Это вполне может произойти. Статистика, которой владеет сейчас Минздрав, далека от совершенства – об этом в интервью сайту "Сегодня" говорил Олег Петренко, бывший руководитель Национальной службы здоровья Украины.

"Особенно это касается амбулаторно-поликлинической помощи. Для нас основной задачей пилота (пилотный проект медреформы в Полтавской области, – прим. ред.) было именно собрать реальную информацию: какие услуги предоставляются на амбулаторном этапе, сколько их, какая специализация, какие специалисты проводят исследования. Мы эту информацию имеем, но ее недостаточно, чтобы делать правильные детальные расчеты", - сказал Петренко в интервью.

Какими будут тарифы

Минздрав поменял базовый тариф и коэффициенты для врачей первички. Сейчас тариф составляет 370 грн. В зависимости от коэффициентов он может достигать 1480 грн – тариф за ребенка до пяти лет. В 2020 базовый тариф составит 600 грн, но из-за уменьшения коэффициентов сумма останется той же.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

"В 2020 году расчетная капитационная ставка составит 600 грн, но за счет изменения корректирующих коэффициентов оплата за каждую возрастную группу не меняется. За взрослого в возрасте от 18 до 39 лет НСЗУ будет так же, как и в 2019 году, оплачивать 370 грн, а за ребенка до 5 лет – 1480 грн. Это даст возможность лучше планировать расходы на текущий и последующие годы",- поясняется в сообщении Минздрава.

Национальная служба здоровья будет платить за услуги, которые входят в программу медицинских гарантий. В программу входят первичная, специализированная и высокоспециализированная медицина, паллиативная медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и медреабилитация. Это достаточно обширный список: от простого лечения гриппа до сложных операций, например, шунтирования аорты.

Среди услуг есть приоритетные – за них НСЗУ будет платить по повышенному тарифу. Это лечение инсультов и инфарктов, эндоскопические услуги для раннего выявления рака, маммография, роды и неонатологическая помощь.

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